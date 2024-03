3digits y el talento universitario se citan en el Job Day UIB 2024

3digits ha participado en el Job Day UIB 2024, una de las ferias de empleo universitario más importantes en Baleares. Más de 165 empresas y entidades de distintos sectores se han citado en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) con los alumnos y titulados universitarios para darles a conocer, de primera mano, los proyectos en los que están involucrados y sus ofertas activas de empleo.

El Job Day UIB 2024 ha cumplido este año su 17ª edición y ha tenido una gran acogida entre los asistentes. Este evento de referencia para la captación de talento dentro de la comunidad universitaria está organizado por el Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP), entidad integrada en la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

La directora de recursos humanos de 3digits, Sheila Martín, junto con la responsable en el área de reclutamiento de talento, Penélope Pazos, han acudido en representación de 3digits y han destacado que la interacción con los estudiantes ha sido muy intensa y enriquecedora por ambas partes.

“Durante el transcurso de la feria de empleo hemos podido observar un genuino interés por parte de los universitarios en comprender, no solo las funciones y responsabilidades de las vacantes que ofrecemos, sino también en conocer cómo 3digits puede contribuir al desarrollo de sus carreras profesionales y personales”, ha explicado Sheila Martín. “Somos conscientes que el mayor activo en una empresa son las personas y no hemos querido perdernos la ocasión de atraer al talento joven mejor cualificado y brindarles la oportunidad de introducirles en el mercado laboral uniéndose a nuestro equipo”.

3digits apuesta por el talento emergente cualificado Como una de las empresas líderes en innovación y talento en Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Ciberseguridad (TICC), 3digits es un referente dentro de la comunidad universitaria en Baleares, y es una de las entidades colaboradoras de MEGA MEET EPS, un programa que incentiva y difunde los estudios en Matemáticas, Ingeniería, Edificación y Tecnología entre los alumnos de secundaria de Baleares.

Según el director general de 3digits, Xavi Pérez, antiguo alumno egresado en Ingeniería Informática por la UIB, 3digits seguirá apostando por incentivar y ayudar a que los jóvenes estudiantes despierten su interés por los estudios de Informática en la Universitat de les Illes Balears.

Xavi Pérez tiene claro que el futuro en el sector tecnológico pasa por atraer el talento de las nuevas generaciones. “En un entorno cada vez más cambiante y competitivo en la captación de talento, fomentar la carrera profesional y la excelencia académica de las personas jóvenes es fundamental para nuestro sector y para nuestra empresa, que no paran de crecer”, ha manifestado Javier Pérez. “Al combinar la veteranía y contrastada experiencia de nuestros ingenieros informáticos, que ejercen como mentores del talento emergente, generamos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo donde se fomenta el crecimiento y la excelencia”.