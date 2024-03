Centro Médico Ares y la renovación del permiso de conducir

Cada cierto tiempo, en España, todos los conductores deben realizar una renovación del carnet de conducir. Para ello, es necesario ir a la jefatura de Tráfico (DGT) o a un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado.

Con respecto a esto último, a través de Centro Médico Ares es posible hacer todas las gestiones necesarias para efectuar la renovación carnet conducir. Los profesionales de esta organización se encargan tanto de la revisión médica como de tomar la foto necesaria. Además, tramitan estos documentos en el momento.

Las ventajas de renovar el permiso de conducir a través de Centro Médico Ares Para efectuar este trámite directamente en la DGT hay que seguir distintos pasos. En primer lugar, hay que pedir cita previa. Después, es necesario pagar una tasa y llevar una serie de documentos, incluyendo un informe de aptitud psicofísico.

En cambio, al realizar este proceso en Centro Médico Ares es posible ahorrar tiempo. Estos especialistas se encargan de elaborar el informe de aptitud física y mental después de efectuar las pruebas correspondientes. El objetivo es examinar la coordinación motora, auditiva y visual del solicitante. Una vez terminadas estas pruebas, el equipo de este establecimiento se encarga de tramitar el carnet. Entonces, no es necesario desplazarse hasta la DGT.

En cuanto a la documentación, es obligatorio contar con DNI o NIE y el permiso a punto de caducar, o ya expirado, que requiere renovación. En cualquier caso, es conveniente estar atento a la fecha de vencimiento del carnet para evitar incidentes. A propósito de esto, las personas que conducen con el permiso caducado pueden enfrentar multas de hasta 200 €.

Tramitar la renovación del carnet de conducir con antelación El proceso para renovar este documento se puede iniciar tres meses antes de la fecha de expiración. Cabe destacar que realizar este trámite con anticipación no supone la pérdida de días de validez. Esto se debe a que la nueva licencia es válida desde la fecha en la que caduca la anterior.

En cuanto a la tardanza para recibir el carnet esta no debería ser mayor a los dos meses y medio. Según indican los especialistas de Centro Médico Ares, cuando se excede este tiempo es conveniente notificar la incidencia a la DGT y realizar un seguimiento. Quienes efectúan la renovación a través de este establecimiento cuentan con este servicio sin cargo adicional.

Por último, al iniciar el trámite correspondiente, los conductores reciben un permiso provisional que es válido dentro de España por tres meses.

Gracias a los servicios que ofrece Centro Médico Ares es posible llevar a cabo la renovación carnet conducir de manera fácil y rápida.