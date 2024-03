Revolucionando la digitalización de las pymes; la propuesta asequible de CRONUTS.DIGITAL

No es magia, CRONUTS.DIGITAL ha encontrado la fórmula para democratizar y hacer accesible la digitalización que impulsa las pymes españolas. Todo, por menos de un sueldo medio español al mes.

Nada mejor que un cliente satisfecho para saber qué significa contratar un servicio eficaz y competitivo. El 95 % de los clientes de CRONUTS.DIGITAL siguen con ellos después del primer año y la gran mayoría continúan tiempo después. El dato no resulta extraño teniendo en cuenta que esta empresa ha doblado la facturación del año pasado, como ya hizo en 2021, alcanzando algo más de un millón a finales de 2023. “El tren va rápido, pero vamos a tratar de que vaya aún más rápido”, aseguran desde la compañía.

Los cofundadores de esta consultora digital, Albert Puig, Eduard Vivar y Borja Planells, han visto cómo su equipo ha pasado de formarlo ellos mismos, tres socios gestionando varios clientes pequeños, a crecer en más de treinta personas con varios departamentos de especialistas trabajando para más de ochenta clientes a nivel nacional e internacional. La fórmula de su éxito se basa en hacer de la necesidad de las pymes una gran virtud: lograr una transformación digital que las haga crecer y se refleje, positivamente, en la cuenta de resultados.

"Solo el 0,8 % de las pymes españolas utiliza la tecnología Google Analytics 4. Es decir, el 99 % de las empresas no saben el tráfico que viene a su web o no tienen web".

Así, se han encontrado clientes que son todo un referente en su sector, pero que ven cómo la competencia, mejor posicionada en lo digital, gana cuota de mercado. Empresas que disponen de muchas redes sociales abiertas sin contenido de valor ni interacción con su público objetivo, o aquellas que tienen páginas web obsoletas, una presencia digital deshumanizada y que han perdido posibilidades de expansión en otros mercados precisamente por una estrategia de digitalización errónea o inexistente.

Los clientes mejoran las cifras de su negocio CRONUTS.DIGITAL ha visto cómo sus logros —y los de sus clientes— se multiplican. De la mano de esta consultoría digital, una pyme que se dedica a la intermediación de clínicas dentales consiguió firmar dos traspasos tras un único mes de colaboración. Hoy ha incrementado sus ventas, obteniendo beneficios y garantizando la continuidad del negocio. Otra empresa de distribución de productos químicos industriales creció un 20 % en cifra de negocios gracias a una transformación digital 360. Incluso, una compañía dedicada al sector médico se ha establecido captando clientes en su canal digital y aumentando su facturación en un 10 %.

Desde la consultora también destacan el caso de una escuela de negocios muy reconocida a nivel internacional que pasó a la captación 100 % digital de sus alumnos aumentando considerablemente la cifra de negocio sobre sus cursos o cómo han ayudado a una empresa de pruebas clínicas para modernizar una imagen digital antigua y sin actividad y plantar cara a sus competidores.

Un servicio integral sin una gran inversión La filosofía de CRONUTS.DIGITAL es “menos slides y más acción”. “Nos sentimos parte de la empresa de nuestros clientes y sabemos que somos partícipes de sus resultados. Todas nuestras acciones van orientadas a ello”, destaca Albert Puig. De hecho, se convierten en el departamento digital de sus clientes de principio a fin enfocado a obtener los resultados que busca el negocio y con el que se comunican de forma directa. Esa forma de hacer equipo y ser ágiles diferencia a CRONUTS.DIGITAL de las consultoras tradicionales, al igual que otro de sus mantras: ofrecer un servicio que no requiera una gran inversión.

Cualquiera de sus clientes experimenta las ventajas de que la consultora diseñe su estrategia digital, desarrolle su página web, optimice su SEO, gestione campañas de pago, cree contenido para cada una de las plataformas que haya en marcha, grabe y edite vídeos, realice tareas de email marketing y emplee la inteligencia artificial para ganar en rapidez y efectividad. Incluso, esta consultora cuenta con una sala de pódcast propia y forma a los clientes en competencias digitales. Todo esto englobado en un único servicio mensual, Digital Partner, que equivale a menos de un sueldo medio español.

El servicio Digital Partner tiene un enfoque práctico hacia lo que cualquier negocio espera: crecimiento Esta manera de acompañar al cliente, ponérselo fácil, ser cercanos, directos y garantizar resultados rompe con las falsas creencias de muchas pymes que ven la digitalización como algo que siempre es costoso, repleto de tecnicismos y que no aporta valor ni repercute en sus beneficios. “Solo el 0,8 % de las pymes españolas utiliza la tecnología Google Analytics 4. Es decir, el 99 % de las empresas no saben el tráfico que viene a su web o no tienen web y eso es uno de los puntos más básicos de cualquier estrategia de captación digital”, comenta Borja Planells.

En España, el 99,8% de las empresas son pymes, es decir, son casi todo el tejido empresarial del país. Así que todavía hay mucho por hacer. “En general, los mercados de EE UU y Europa van por delante de España en digitalización, pero cada vez más empresas españolas están apostando por el canal digital como principal generador de nuevos clientes”, remarca Eduard Vivar.

Marcar la diferencia con una buena estrategia para despuntar y crecer en ingresos Si se habla de la repartición de un presupuesto, a veces el marketing es el gran olvidado en las pequeñas y medianas empresas, cuando una buena estrategia en ese ámbito marca la diferencia; Asignar el presupuesto adecuado a marketing se convierte hoy en algo crucial para las pymes, oscilando entre el 5 % y el 25 % de los ingresos totales, dependiendo del sector. Con la tendencia creciente de trasladar recursos del marketing tradicional al digital, es vital actuar con decisión. “Si no te aventuras, tus competidores te ganarán terreno”, advierten desde CRONUTS.DIGITAL. Invertir en digitalización es invertir en el futuro y la sostenibilidad del negocio, marcando la diferencia entre liderar la industria o quedarse atrás.

El talento digital suma en cualquier empresa. Y lo que propone CRONUTS.DIGITAL es una alternativa competitiva y accesible para que las pymes abracen una realidad a la que no pueden seguir dando la espalda. Con eficacia probada.