Escaleras escamoteables a medida en Claraboyas Matilla

Es habitual que los propietarios de muchos hogares cuenten con trasteros o altillos en el espacio disponible entre el techo y la cubierta, lugares destinados donde guardan artículos personales que no usan en el día a día.

No obstante, acceder a estos espacios suele ser una labor compleja a menos que se usen escaleras escamoteables. Éstas están diseñadas con segmentos completamente extensibles y plegables, por lo que pueden permanecer ocultas cuando no están en uso, sin afectar la estética del lugar ni comprometer el espacio disponible.

Claraboyas Matilla es una empresa especializada en la fabricación de todo tipo de claraboyas, lucernarios y escaleras escamoteables a la medida de las necesidades del cliente, que mejoran la funcionalidad y el diseño de los espacios interiores.

¿Cómo ahorrar espacio en el hogar con las escaleras escamoteables? Una de las principales ventajas de las escaleras escamoteables es que, a diferencia de las escaleras tradicionales, facilitan el ahorro de espacios, siendo adecuadas para cualquier tipo de vivienda, especialmente, las de tamaño reducido. Esto hace que puedan ser colocadas en cualquier parte del hogar donde se necesite subir a un desván o altillo.

Por otra parte, las escaleras escamoteables suelen ser más cómodas que otros modelos equivalentes, ya que son compactas y permiten acceder a una superficie alta sin dificultades. Estas estructuras son muy fáciles de instalar, ya que en la mayoría de los casos, vienen montadas y en variedad de dimensiones, lo que hace que puedan ajustarse a la longitud y a la altura de la habitación.

En definitiva, las escaleras escamoteables son una alternativa recomendable cuando los residentes de la vivienda quieren optimizar los espacio de su hogar, utilizando una herramienta segura, de diseño y más económica que construir un sistema de elevación convencional.

Amplio catálogo de escaleras escamoteables Claraboyas Matilla es una empresa con sede en Almería capital, especializada en el diseño y fabricación de soluciones de iluminación y ventilación. Entre su amplia línea de productos, ofrecen escaleras escamoteables en diferentes materiales adaptados a cada necesidad de sus clientes.

Tienen escaleras escamoteables de madera, útiles en edificaciones donde se requiere lograr un elevado grado de aislamiento térmico y acústico. También cuentan con escaleras escamoteables metálicas que proporcionan un mayor confort y seguridad en su uso, gracias a su sistema de plegado simplificado.

Por otro lado, disponen de un modelo de escalera tipo tijera con diseño optimizado que puede colocarse en espacios más reducidos que los modelos anteriores. Por último, también disponen de escaleras escamoteables ignífugas, que cumplen con los estándares de resistencia al fuego y previene la propagación del humo durante un mínimo de 120 minutos.

Cabe destacar que todos los productos que elabora esta empresa cuentan con 5 años de garantía frente a cualquier daño técnico que impida el correcto funcionamiento. Adicionalmente, hacen envíos a toda península. Con ello facilitan que sus clientes reciban los artículos que necesitan en su hogar, de una manera fácil y cómoda.