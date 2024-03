Coaching asistido de caballos para personas individuales de la mano de Son Cavalls

Los caballos son animales que, por sus características innatas, se pueden integrar en sesiones de coaching para obtener resultados vinculados al desarrollo personal.

Por ejemplo, ofrecen una retroalimentación honesta, directa y sin prejuicios ante distintos comportamientos. Con apoyo profesional, esta y otras características pueden emplearse para mejorar habilidades de comunicación y desarrollar un mayor autocontrol, entre otros objetivos.

En particular, en Son Cavalls es posible llevar a cabo actividades de coaching asistido para potenciar el desarrollo personal. Las sesiones orientadas que diseña el equipo profesional de esta empresa sirven para conseguir la resolución concreta de problemas y mejorar la percepción tanto de formas de pensar como de comportamientos.

Experiencias con caballos en Mallorca Son Cavalls dispone de una finca en la que es posible disfrutar de un ambiente relajante. En particular, las sesiones de coaching individual que realiza esta empresa se centran en trabajar desde el suelo con caballos para mejorar la capacidad de percepción, tanto propia como de los demás. Además, se pueden realizar ejercicios encima de los animales.

En cualquier caso, la interacción se basa siempre en la comunicación consciente entre todos los asistentes. Cabe destacar que para participar de estas actividades no se requieren conocimientos ni experiencias previas en equitación. Además, el equipo de Son Cavalls diseña programas de desarrollo flexibles que se adaptan a las necesidades de los usuarios.

En particular, esta empresa ofrece distintos tipos de sesiones de coaching. Con respecto a esto, las de medio día duran 4 horas y las jornadas completas se extienden por 8 horas. Además de la formación, en ambos casos hay tiempo suficiente para refrigerios y pausas. Si bien por lo general el horario de trabajo es de 9 a 17, esto puede variar según las condiciones meteorológicas o las necesidades de los usuarios.

Los problemas que se pueden abordar en una sesión de coaching con caballos En todos los casos, las sesiones que ofrece Son Cavalls se basan en el desarrollo del autoconocimiento. Ahora bien, esto puede orientarse a superar distintos problemas como, por ejemplo, burnout, estrés o traumas. En líneas generales, estas actividades permiten regenerar energías, mejorar la percepción y alcanzar un estado de relajación.

Esta empresa también cuenta con experiencia en coaching con personas que atraviesan cuadros de depresión o que están viviendo una crisis de identidad. En este mismo sentido, las jornadas con caballos pueden ayudar a individuos con problemas de adicción, concentración (TDAH) y para relacionarse con los demás. En todos los casos, los especialistas de esta finca realizan un análisis del estado actual del usuario y fijan objetivos.

A través del coaching con caballos que ofrece Son Cavalls es posible fomentar el desarrollo personal, el autocontrol y habilidades para comunicar, entre otros beneficios.