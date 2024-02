Just Spices se suma al Día Mundial de la Tortilla de Patatas el próximo 9 de marzo

La marca alemana propone, para celebrar uno de los platos más internacionales de la cocina española, su sazonador para tortilla, uno de los más exitosos (4,99 €).

Una combinación perfecta de diez especias distintas: cebolla tostada, sal gema rosa, pimiento, pimentón, ajo asado, pimienta negra machacada, cúrcuma en polvo, perejil, pimiento chile en polvo y macis en polvo.

¿Con o sin cebolla? ¿Muy hecha o poco hecha? Las eternas preguntas alrededor de la tortilla de patatas siguen más vigentes que nunca. Pero, de lo que no hay duda es que, desde que hace tres años el sazonador de tortilla de Just Spices llegó a España, ya nada ha vuelto a ser igual. ¿Con especias o sin especias? La respuesta es sencilla: con especias. Las de Just Spices. Siempre.

El próximo 9 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patatas, uno de los platos más internacionales y valorados en todo el mundo. En plato, en pincho, en bocadillo. Sea de la forma que sea, la tortilla de patatas se merece un reconocimiento como este. Y Just Spices se suma a esta celebración con su sazonador más representativo: su sazonador de tortilla. Al que, además, se suma otro complementario, que también le va de maravilla al huevo: el sazonador de patatas, que tiene hasta 16 especias distintas en cada bote.

¿Y qué incluye el sazonador de tortilla? Cebolla tostada, sal gema rosa, pimiento, pimentón, ajo asado, pimienta negra machacada, cúrcuma en polvo, perejil, pimiento chile en polvo y macis en polvo. Una combinación perfecta de diez especias distintas para resaltar la tortilla de patatas y darle un nuevo sabor absolutamente excepcional. Pero no sólo en este plato. Se puede usar en cualquier otro en el que la patata o el huevo sean los ingredientes principales.

Cada maestrillo tiene su truquillo, dice el dicho popular. Sin embargo, desde Just Spices recomiendan que se mezcle el sazonador con los huevos antes de integrar la patata y la cebolla. Si se desea aumentar el aroma general del conjunto, se puede añadir una pizca más cuando la tortilla esté ya en la sartén.

100% naturales

En Just Spices le dan mucha importancia al uso de productos naturales. Por eso, sus sazonadores son 100 % naturales y no contienen ningún tipo de aditivo artificial. Además, todas las mezclas de especias son veganas. Productos siempre naturales y sostenibles.

Con Just Spices nadie cae en hábitos alimentarios simples y aburridos porque inspira a las personas para que prueben una forma diferente de cocinar. Ya sea juntos, para los demás o para ellos mismos: cocinar, por fin, vuelve a ser algo muy divertido. Sus lemas son simples: "come rico, cocina fácil, simplifica tu día a día y disfruta de lo natural".

El valor de una marca que arrasa en redes sociales El proyecto Just Spices nació en Alemania en 2014 cuando tres amigos emprendedores recorrieron medio mundo buscando las mejores especias. En España desembarcó en abril de 2021 a través del e-commerce y desde 2022 vende en supermercados como Carrefour, El Corte Inglés, Consum, Alimerka o Bonpreu. Además de España, está presente en Alemania, Austria, UK, Suiza y Estados Unidos. Actualmente, cuenta con cerca de medio millón de seguidores en España y cerca de dos millones en sus principales redes sociales, TikTok e Instagram.