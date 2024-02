Las casas modulares, también llamadas casas prefabricadas, se han convertido en los últimos años en una opción muy atractiva para aquellas personas que quieren comprar una vivienda de forma rentable y práctica.

La razón de esta practicidad y rentabilidad es que dichas viviendas son construidas en sus instalaciones como si se tratara de cualquier producto en una fábrica. Por lo tanto, estas no son expuestas a las tardanzas ni riesgos externos y pueden ser personalizadas con mayor facilidad.

A Casa Teva cuenta con especialistas en la fabricación de casas modulares, eficientes y sostenibles en la ciudad de Barcelona.

Así funciona la fabricación de casas modulares de A Casa Teva En primer lugar, los especialistas de A Casa Teva realizan un diseño exhaustivo del hogar de sus clientes para determinar cómo será construido el mismo en sus instalaciones. Este diseño está basado en las necesidades e intereses del cliente, incluyendo la personalidad del mismo y cualquier detalle exclusivo que desee agregar a su vivienda para hacerla potencialmente habitable.

Una vez el proceso de diseño finaliza estos expertos en fabricación de casas modulares inician la fase de construcción en sus instalaciones. Estas fábricas son seguras y están completamente selladas para que las sorpresas, límites y amenazas del exterior como el clima o los eventos inesperados no afecten el trabajo.

Por último, A Casa Teva y su equipo preparan la casa modular para instalarla en el lugar de elección de sus contratistas. Esta instalación incluye llave en mano, acompañamiento, asesoramiento profesional y atención posventa para proporcionar una experiencia de contratación completa, confortable, de calidad, sin sorpresas y con precio cerrado.

Motivos para solicitar una casa modular prefabricada Una de las mayores razones por las que las personas optan por comprar casas modulares es que estas resultan mucho más económicas que las tradicionales. Parte de esta economía es posible debido a que son fabricadas y entregadas en plazos cortos de tiempo.

Esta es otra ventaja de dichas casas, ya que los propietarios no necesitan esperar mucho tiempo para conseguir ese hogar que tanto desean habitar. Por otra parte, las propiedades prefabricadas contribuyen con la protección del medioambiente y el cero uso de energías contaminantes.

A Casa Teva, por ejemplo, construye todas sus casas con base en los principios de sostenibilidad y eficiencia energética A++. Esto significa que estas casas poseen aislamiento térmico para retener el calor en los meses de invierno y conservar un ambiente fresco en los meses de verano. Además de esto, A Casa Teva ayuda a conseguir financiaciones, para promover la compra y uso de casas modulares respetuosas con el planeta.

Actualmente, A Casa Teva tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación de casas modulares. Sumado a ello, está respaldada por más de 70 trabajadores especializados en el área y en el asesoramiento de terrenos edificables.