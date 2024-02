¿Cómo elegir azulejos que potencien la iluminación en espacios pequeños?

Los azulejos, como revestimientos para espacios como baños o cocinas, presentan distintas ventajas. Por ejemplo, son resistentes, impermeables y fáciles de mantener. Además, es posible encontrar una variedad amplia de colores y diseños para delinear distintos estilos.

Con respecto a esto último, realizando una elección correcta, se puede potenciar la iluminación de espacios pequeños. No hay un solo tipo de producto capaz de conseguir este resultado, sino que existen múltiples combinaciones. Por este motivo, a continuación, se ofrecen consejos para elegir azulejos y ganar tanto amplitud como luminosidad.

Colocar azulejos en espacios pequeños Uno de los factores a considerar para elegir estos revestimientos es el color. Por lo general, los especialistas en interiorismo recomiendan escoger una sola paleta de colores, ya que no es conveniente saturar espacios con múltiples tonalidades. En este sentido, una buena opción para espacios pequeños es el blanco. Esta tonalidad amplia la luminosidad. Ahora bien, para que no luzca demasiado frío, es recomendable combinarlo con otros acabados. Por ejemplo, una mezcla ideal puede estar compuesta por azulejos blancos y un suelo porcelánico con apariencia de madera.

Otra opción que aporta luz a un espacio pequeño es la colocación de azulejos con acabado brillante. Estos productos ofrecen una alternativa a quienes no quieren recurrir a los revestimientos blancos. Además, para ganar más dinamismo, es posible combinar dos colores en una colocación tipo espiga.

Por otra parte, al contar con un espacio pequeño, también es posible lograr ambientes con distintos estilos. Incluyendo algunos modelos con texturas metálicas, una estancia puede adquirir un aspecto industrial o rústico. Además, hay revestimientos que son ideales para conseguir una apariencia vintage y otros, en tonos tierra o barro, que proporcionan un estilo natural.

Otros consejos para conseguir amplitud en espacios pequeños Además de los azulejos, es posible escoger otros elementos de decoración o mobiliario para optimizar estancias de tamaño reducido. En particular, los muebles ligeros y los lavabos suspendidos dejan espacios liberados. De esta manera, se evita un aspecto saturado. En un baño, también es recomendable instalar un espejo extra grande que multiplique la luz.

Con respecto a esto último, la iluminación resulta fundamental. Por lo general, en un baño se emplean dos fuentes de luz. La primera puede estar en el techo y es aconsejable que sea neutra, es decir, ni blanca ni amarilla. Adicionalmente, esto se suele complementar con otras luces en la zona del espejo.

Por último, otra manera de ganar espacio es eliminando todos los complementos que no son imprescindibles. En este sentido, una reforma posible es empotrar la cisterna del inodoro en la pared.

Los revestimientos y pavimentos juegan un papel fundamental en la decoración y la luminosidad de espacios como la cocina o el baño. Para acceder a más consejos para elegir azulejos es posible consultar a los profesionales de Duritti Cerámica. Esta tienda online distribuye una amplia variedad de productos de alta calidad.