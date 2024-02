Mar Dorado Interiorismo, unos profesionales en diseño de interior estratégico

El diseño de interior siempre ha sido un servicio inmobiliario indispensable para mejorar la habitabilidad, confortabilidad y atractivo de un hogar.

Sin embargo, muchas empresas suelen olvidar la importancia de dos de estos 3 puntos clave (habitabilidad y confort), centrándose únicamente en el atractivo o estética. El resultado de esto es una inconformidad por parte de los inversores y propietarios con relación a la mejora de sus propiedades y establecimientos comerciales. Mar Dorado Interiorismo surge como una solución a esto mediante la creación de un equipo de profesionales especializados en el diseño de interior estratégico y funcional. Estos profesionales son arquitectos, diseñadores y expertos en el uso de software modernos con años de experiencia en la planificación y ejecución de un interiorismo de calidad.

¿Cuál fue el motivo para fundar una empresa de interiorismo estratégico como Mar Dorado Interiorismo?

El motivo principal para fundar Mar Dorado Interiorismo fue la creciente demanda de servicios de interiorismo que no solo se enfocaran en la estética, sino también en la funcionalidad y la estrategia. Nos dimos cuenta de la importancia de crear espacios que no solo se vean bonitos, sino que también cumplan con los objetivos y necesidades de nuestros clientes. Por eso, decidimos especializarnos en el interiorismo estratégico, que busca maximizar el potencial de cada espacio y crear ambientes que potencien el bienestar y la productividad de quienes los habitan

¿Por qué son considerados profesionales en el diseño de interiores?

Los profesionales de nuestro estudio son expertos en su campo debido a su amplio conocimiento y experiencia en la creación de ambientes funcionales, estéticamente atractivos y que se adaptan a las necesidades y gustos de sus clientes. Además, cuentan con una formación específica en diseño, arquitectura, materiales y tendencias, lo que nos permite ofrecer soluciones creativas y personalizadas para cada proyecto. Nuestra capacidad para combinar elementos decorativos, mobiliario, colores y texturas de forma armoniosa nos convierte en profesionales altamente valorados en el ámbito del diseño de interiores.

¿Cuáles cualidades los convierten en la primera opción para realizar un proceso de interiorismo en una vivienda?

Como estudio de interiorismo, los clientes nos valoran por nuestra capacidad para comprender y satisfacer las necesidades y gustos de nuestros clientes. Contamos con un equipo de diseñadores altamente calificados y creativos, que pueden transformar cualquier espacio en un ambiente funcional, estético y personalizado. Además, nos destacamos por nuestra atención al detalle, nuestra pasión por la innovación y nuestra capacidad para adaptarnos a diferentes estilos y presupuestos. En resumen, nuestra experiencia, profesionalismo y enfoque centrado en el cliente nos convierten en la primera opción para realizar un proceso de interiorismo en cualquier vivienda.

¿Qué herramientas y metodologías utilizan para ejecutar un diseño de interior estratégico?

En nuestro estudio de interiorismo, utilizamos una variedad de herramientas y metodologías para ejecutar un diseño de interior estratégico. Algunas de las herramientas que utilizamos incluyen programas de diseño en 3D para visualizar el espacio, AutoCaD, software de planificación para organizar el mobiliario y elementos decorativos, así como herramientas de investigación de mercado para identificar las tendencias actuales en diseño de interiores.

En cuanto a las metodologías, seguimos un proceso sistemático que incluye la recopilación de información sobre las necesidades y preferencias del cliente, la realización de un análisis del espacio y su potencial, el desarrollo de conceptos creativos y la presentación de propuestas para su aprobación. Además, trabajamos en estrecha colaboración con arquitectos, diseñadores de iluminación y otros profesionales para garantizar que el diseño de interior estratégico cumpla con todos los requisitos del proyecto.

¿Cómo mantienen a sus profesionales al día con las últimas novedades y conocimientos del mundo del interiorismo?

En nuestro estudio de interiorismo, nos aseguramos de que nuestros profesionales participen regularmente en cursos de formación, asistan a ferias y eventos del sector, y mantengan una constante actualización de las tendencias y novedades del mundo del interiorismo a través de revistas especializadas y plataformas online. Además, fomentamos la creatividad y la investigación constante para garantizar que nuestro equipo esté siempre al tanto de las últimas tendencias y conocimientos en el campo del diseño de interiores.

¿Cómo evalúan el impacto de los proyectos que ejecutan?

Para evaluar el impacto de nuestros proyectos de interiorismo, examinamos varios factores. Primero, analizamos la satisfacción del cliente, recopilando sus comentarios y retroalimentación sobre el diseño y funcionalidad del espacio. También consideramos la eficiencia y el uso efectivo de los recursos durante la ejecución del proyecto. Además, evaluamos la estética y la funcionalidad del diseño final, asegurándonos de que cumple con las necesidades y gustos del cliente.

Finalmente, observamos cómo el diseño mejora la calidad de vida de los ocupantes del espacio, tanto en términos de confort, practicidad y bienestar emocional

Menciona los sectores y/o tipos de clientes con los cuales ha trabajado en los últimos años

Residencial: Trabajando con clientes que buscan renovar y mejorar el diseño interior de sus hogares, incluyendo casas, apartamentos, apartamentos turisticos, residenciales...

Comercial: Colaborando con empresas y negocios para crear espacios que reflejen su marca y filosofía, como oficinas, tiendas, restaurantes y hoteles, restaurantes...

Institucional: Trabajando en proyectos para instituciones públicas o privadas, como escuelas, hospitales y centros comunitarios, para optimizar la funcionalidad y estética de los espacios.

Espacios públicos: Diseñando espacios de uso común, como parques, plazas y centros culturales, para mejorar la calidad de vida de la comunidad y fomentar la interacción social.

Estos son algunos de los sectores y tipos de clientes con los cuales he tenido la oportunidad de trabajar en los últimos años. Cada proyecto es único y nos encanta adaptarnos a las necesidades y gustos de cada cliente para crear espacios funcionales y estéticamente atractivos.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos como profesionales del diseño de interiores en España?

Los mayores desafíos como profesionales del diseño de interiores en España han sido la competencia creciente en el mercado, la adaptación a las nuevas tecnologías y tendencias, la gestión de presupuestos ajustados por parte de los clientes y la lenta recuperación del sector de la construcción tras la crisis económica de hace unos años. Además, la necesidad de mantenerse actualizados con las últimas tendencias y tecnologías en diseño de interiores ha sido un reto constante para mantenernos relevantes en un mercado cada vez más exigente.

¿Qué expectativas tiene Mar Dorado Interiorismo para el futuro del interiorismo?

Mar Dorado Interiorismo tiene grandes expectativas para el futuro del interiorismo. Estamos comprometidos a seguir innovando en diseño y tecnología para ofrecer a nuestros clientes las soluciones más creativas y funcionales. Esperamos seguir creciendo en el mercado y consolidarnos como un referente en el sector. Nuestro objetivo es seguir superando las expectativas de nuestros clientes y ofrecerles espacios únicos y personalizados que reflejen su estilo y personalidad. Estamos emocionados por lo que el futuro nos depara y estamos seguros de que seguiremos marcando tendencia en el mundo del diseño de interiores.

Mar Dorado Interiorismo mantiene a sus profesionales al día con cursos, eventos, ferias, formaciones y tendencias relacionadas con el diseño de interior estratégico. De esta manera, ofrece soluciones más completas y modernas a sus contratistas. Sumado a ello, esta compañía y su equipo trabajan con base en una metodología exclusiva que involucra un proceso de análisis, recopilación de comentarios del cliente, retroalimentación y evaluación de la funcionalidad. Esto les permite potenciar aún más la experiencia del propietario, inversor o empresa tras finalizar el diseño de sus espacios interiores.