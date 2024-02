Hacer una web, tienda online o app con Dooby es muy fácil, en 3 sencillos pasos y en pocos días

Hoy en día, es un hecho que tener presencia en línea es un factor decisivo para el éxito de cualquier negocio, independientemente de su tamaño y sector.

Sin embargo, a pesar de los múltiples beneficios de tener una página web, algunos estudios aseguran que el 78 % de las pymes no cuentan con una web propia, siendo la falta de un departamento de desarrollo web, una de las principales razones.

En estos casos, lo más recomendable es recurrir a profesionales en el área informática con facilidad de hacer una web. Dooby es una empresa especializada en ofrecer un servicio personalizado de diseño y desarrollo de páginas web que cubre las necesidades de las pymes que desean digitalizarse.

Pocos pasos para diseñar una página web a medida Tener presencia en internet no es suficiente para que las marcas ganen reconocimiento y rentabilidad en el mercado online. Detrás de la creación de una página web debe haber una estrategia alineada con los objetivos que la empresa pretende alcanzar.

Basándose en esto, desde Dooby han diseñado un servicio profesional y eficiente que permite a las compañías disfrutar de una web en pocos días y en tres pasos simples.

En el primero, la agencia asigna a un consultor, quien será el encargado y responsable de guiar al cliente durante todo el proceso de desarrollo de su sitio web. Esta fase incluye asesoramiento en materia de diseño web y marketing digital, teniendo en cuenta las tendencias más relevantes en el sector.

En el siguiente paso, analizan las necesidades del cliente y los objetivos del negocio para crear un diseño a la medida de sus necesidades. También solicitan material gráfico y textual a la compañía, para incorporarlo en la estrategia de diseño web. En caso de no contar con estos elementos, no hay que preocuparse, ya que se encargan de hacerlos ellos mismos.

Finalmente, partiendo de las indicaciones del cliente, desarrollan una propuesta ajustada a sus necesidades y la someten a la valoración del cliente. Una vez que este la ha aprobado, se encargan de publicar el sitio web en los servidores para que pueda ser visto por los usuarios que navegan por internet.

Desarrollo de página web a precios low cost Algo que caracteriza a Dooby es que sus servicios de diseño y desarrollo web se ofrecen a precios bajos y accesibles, pero siempre con altos estándares de calidad.

Esta empresa dispone de diferentes productos digitales diseñados para cada necesidad que puedan presentar las pymes. Por un lado, el desarrollo de una página web corporativa tiene un precio de 390 €, mientras que la creación de una tienda online tiene un valor económico de 490 €. Por último, quienes deseen crear una app móvil de la mano de estos profesionales, pueden adquirirla por 590 €.

En definitiva, a través de sus servicios, Dooby facilita que las empresas puedan cumplir su deseo de digitalizarse, proporcionando un servicio eficiente, rápido y a precios económicos de mercado.