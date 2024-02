La Plaza del Mar. Motivos para visitar el Grao de Castellón

Situado en la Costa Azahar, bañado por las aguas del Mediterráneo, el Distrito marítimo de Castelló brinda muchas experiencias, tanto por sus atractivos turísticos como por los restaurantes que ofrecen platos únicos de la gastronomía local.

La plataforma La Plaza del Mar les anima e invita a disfrutar de las propuestas gastronómicas, medioambientales y de relax que caracterizan a este magnífico enclave.

La Comunidad Valenciana está repleta de diferentes puntos de interés turístico y, no les quepa duda de que Castellón es uno de ellos.

Cercano al Grau de Castelló se encuentra Benicàssim, localidad más que conocida e idónea para las prácticas deportivas y para disfrutar de sus playas y afamados conciertos.

Otra famosa Villa de sobra conocida es Oropesa del Mar, localidad a tener muy en cuenta por su innegable atractivo turístico.

Sería imperdonable no hacer mención del histórico pueblo de Morella, una de nuestras joyas en el interior de la provincia.

Tengan a bien para cerrar el recorrido que les brindamos, acercarse a ciudades que constituyen destino turístico único como son, Sagunto y la seductora capital de la Comunidad autónoma, esa Valencia única y excelsa y eminente capital amable de la cuenca mediterránea.

Engrandece a toda la zona, no solo su belleza, sino el atractivo de la afabilidad y amabilidad en el trato de sus gentes.

Compruébenlo.