'¿Fósil? No, gracias' de Jaume Josa Pons, una llamada urgente a la acción contra el cambio climático

Editorial Caligrama publica uno de los libros más valientes y necesarios

La Editorial Caligrama se complace en anunciar el lanzamiento del libro ¿Fósil? No, gracias del autor Jaume Josa Pons, una provocadora, valiente y urgente llamada a la acción contra el cambio climático. En esta obra, Josa Pons ofrece un análisis detallado del actual estado del calentamiento global y examina las estratagemas empleadas por la industria de los combustibles fósiles para perpetuar su negocio a pesar de las consecuencias devastadoras para el medio ambiente.

Partiendo de un riguroso repaso sobre el avance del calentamiento global, Josa Pons destaca las tácticas utilizadas por la industria de los combustibles fósiles para mantener su supremacía, incluso a expensas del futuro del planeta. Se pone especial énfasis en los aliados necesarios, como la industria automotriz de combustión, que contribuyen a la perpetuación de este sistema insostenible.

¿Fósil? No, gracias es más que un análisis crítico; es un alegato apasionado a favor de centrar la atención en el dióxido de carbono y en la industria fósil, sin permitir que sus tácticas distraigan de la protección del clima terrestre y la habitabilidad del planeta. El libro ofrece pautas concretas para que los diversos actores, desde individuos hasta gobiernos, aborden el problema del cambio climático con determinación y sin dilaciones.

Jaume Josa Pons, reconocido experto en medio ambiente y sostenibilidad, combina en esta obra su profundo conocimiento del tema con un estilo accesible y subversivo que invita a la reflexión y la acción.

¿Fósil? No, gracias es un llamado de alerta, pero también una guía práctica para enfrentar el desafío climático con valentía, seguridad y determinación. Un libro imprescindible para todos aquellos preocupados por el futuro del planeta y dispuestos a tomar medidas concretas para protegerlo.

El autor Jaume Josa Pons es Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona, ha dedicado una parte de su vida profesional en el ámbito de I+D+i en España, Estados Unidos y Alemania. Activista por la protección del clima desde 2006, miembro del Grupo de Expertos en Cambio Climático de Cataluña, es coautor del tercer informe sobre el Cambio Climático en Cataluña y ha dado numerosas charlas de divulgación y concienciación sobre el tema. Actualmente, forma parte del Consejo Rector de la cooperativa de energía verde Som Energia.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.