Empiezan las obras de Kora Pamplona, el nuevo complejo de Kategora

Kategora da inicio a las obras de Kora Pamplona, su nuevo complejo "flex living" en la capital navarra

Bilbao, 7 de febrero - Kategora, promotora y gestora vasca líder en el desarrollo de complejos inmobiliarios en el sector living, anuncia el inicio de las obras de construcción de su próximo proyecto flex living en la capital navarra, cuya apertura se prevé para finales de 2025.

Tras la obtención de la licencia de obra mayor el pasado 28 de diciembre y la confirmación de Kutxabank como socio financiero, Kategora adjudicó a la constructora Navarra ACR la ejecución de las obras de este edificio sostenible de 167 apartamentos y 1.400 m² de zonas comunes de alto valor añadido.

El nuevo proyecto será operado por Kora Living, marca hotelera de Kategora, bajo su línea “Flex Living”, alojamientos flexibles, y dará continuidad a su complejo hermano Kora Green City de Vitoria-Gasteiz que, tras su primer año en explotación, ya es uno de los establecimientos alojativos líderes de la capital alavesa. Con este modelo, la compañía trata de dar respuesta a la necesidad de alojamiento temporal, flexible y de calidad dedicado al talento y la movilidad en Pamplona, bajo su promesa de marca: “One day, one month, one year”.

Situado en Soto Lezkairu, frente al Club de Tenis, la zona de Pamplona con mayor demanda a nivel residencial, turístico y corporativo, incluirá grandes espacios comunes como salas de reuniones y coworking; gimnasio panorámico en la planta novena; áreas multifuncionales para eventos culturales y lúdicos; así como zonas exteriores ajardinadas y una espectacular azotea polivalente con piscina.

Los 167 apartamentos están siendo comercializados por Kategora bajo su modelo habitual que permite a inversores particulares optar a una inversión inmobiliaria asequible con precios desde 140.000 euros, segura, con una ubicación estratégica, cómoda, con la gestión delegada y rentable con la gestión hotelera profesionalizada.

El diseño arquitectónico del edificio corre a cargo del prestigioso estudio navarro OFS Architects, el interiorismo es responsabilidad del estudio valenciano CULDESAC y MAQUIA se encarga del paisajismo. También colaboran en el proyecto estudios como SISTHEMA, INARQ o DASEIN. La disposición arquitectónica se centrará en crear un ambiente luminoso y transparente con grandes terrazas corridas. La promesa de marca "Live Like a Local" se reflejará en el diseño de interiores, destacando como hilo conductor la cultura local de Pamplona y Navarra.

Kategora vuelve a apostar por el compromiso con la eficiencia energética y aplicará la exitosa fórmula del mencionado edificio Kora Green City, galardonado recientemente con el Premio Euskadi a la innovación turística por el Gobierno Vasco, implementando estrategias de edificación pasiva combinadas con sistemas autónomos de generación de energía como la geotermia, aerotermia, recuperadoras de calor y placas fotovoltaicas para minimizar el consumo energético.

La promotora vasca resalta su firme propósito de contribuir al desarrollo de Pamplona, como reflejo de su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la integración cultural del entorno.

Kategora, compañía vasca fundada en 2006, integra una promotora y operadora en el sector living con experiencia en el mercado nacional e internacional. Desarrollan complejos inmobiliarios sostenibles, innovadores, perdurables y con un diseño atractivo destinados a resolver necesidades alojativas de corta y media estancia tanto en costa como en entornos urbanos. Su propia marca hotelera, Kora Living, explota los complejos bajo tres verticales de producto; línea Beach, línea Urban y línea Flex Living. En la actualidad, cuentan con una cartera de inmuebles en 3 países que supera los 400MM€; 3 complejos en explotación, 5 en construcción y 5 en fase de diseño, que les permitirá contar con más de 2.000 unidades alojativas en explotación en 2026.