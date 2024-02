EnferPuntual y sus servicios de detección de alcohol y drogas

Según indica una informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Toxicología (INCFT), más de la mitad de los conductores fallecidos en España en accidentes de tránsito da positivo por consumo de alcohol, psicofármacos o drogas. Además, en choferes y trabajadores del sector de transporte este tipo de consumos está terminantemente prohibido. En estos casos, no solo es causal de despido, sino que también puede suponer un problema grave para la empresa correspondiente.

Por estos motivos, la firma EnferPuntual se ha especializado en servicios de detección de alcohol y drogas en el ámbito laboral. En la siguiente entrevista, José Andrés Alonso Layos, CEO de esta compañía, cuenta cómo surgió este proyecto. Además, explica por qué es beneficioso que tanto empresas como administraciones cuenten con este tipo de apoyo.

¿Cómo surgió la idea de crear EnferPuntual y especializarse en la detección de alcohol y drogas en el ámbito laboral?

Hace ya unos diez años, al esperar en la puerta del colegio como mi hijo se subía al autobús para irse de excursión pude presenciar cómo le realizaron una prueba de alcohol al conductor del autocar. En este caso, el conductor debió dar una tasa superior a 0,0 mg/l, ya que no pudo comenzar el viaje. La excursión finalmente no se realizó por pérdida de confianza en la empresa contratada, aunque ese mismo día, se presentó el responsable de la misma con varios autobuses más.

¿Cuál fue la motivación detrás de presenciar la prueba de detección de alcohol en la puerta de un colegio y cómo influyó en la creación de la empresa?

Fue entonces cuando me pregunté si esto no se puede prevenir antes, realizando campañas de concienciación y campañas de detección de alcohol y drogas para buscar un efecto disuasorio de este hábito entre los profesionales conductores.

¿Cuáles son los servicios y productos sanitarios que ofrece EnferPuntual en el ámbito laboral y cuáles son sus especialidades?

Nuestra empresa se especializa en la detección de alcohol y drogas en el mundo laboral, especialmente en el transporte ferroviario, aéreo, naval y por carretera. Contamos con procedimientos estrictos que garantizan la idoneidad de las pruebas, tanto al empleador como a las personas empleadas de una empresa.

¿Cómo se ha desarrollado el proyecto desde su inicio y cuál ha sido el impacto en la prevención y detección de sustancias en el personal laboral?

Los inicios siempre son difíciles, ya que tienes que hacer ver al empresario que la inversión en políticas de detección de alcohol y drogas tienen unos beneficios directos entre la plantilla y la empresa. Poco a poco, se han ido cuantificando los provechos al disminuir los accidentes laborales y las bajas por enfermedad común. Además, esto sirve para aumentar la confianza entre el empleador y los clientes usuarios de sus servicios. En definitiva, crece la seguridad y productividad de la empresa.

¿Qué servicios integrales ofrecen para las fuerzas de seguridad y cómo contribuyen a garantizar la seguridad en el trabajo?

Ofrecemos un servicio integral o parcial de análisis, sumado a un procedimiento de cadena de custodia que se implementa desde la primera toma de muestra por un test indiciario hasta la comunicación del resultado por parte del laboratorio.

Ofrecemos un proceso limpio, ágil y práctico. Les facilitamos test indiciarios, el material necesario para mandar una muestra a laboratorio mediante cadena de custodia (pegatinas, bolsas, precintos y recolectores), sumado a un sistema informático que registra los eventos.

¿Cuáles son los principales desafíos que han enfrentado como empresa nacional en la detección de alcohol y drogas, y cómo los han abordado?

Los principales desafíos son cuando tenemos que acudir al juzgado de lo social, como profesionales o como peritos, relacionado con un despido laboral procedente motivado por un positivo en sustancias mientras realizaba su actividad laboral un trabajador.

Nuestra actividad tiene procesos definidos que hay que cumplir en cada uno de los eslabones. Esto nos ha llevado a ser garantistas en nuestra actividad siendo un sinónimo de éxito.

¿Cuáles son los planes de expansión de EnferPuntual a nivel nacional y cómo se están posicionando en el mercado de servicios sanitarios en el ámbito laboral?

Ya prestamos un servicio a nivel nacional en la Península Ibérica, Islas Canarias y Baleares. Tenemos propuestas de incorporar a Portugal dentro de nuestro alcance con los servicios, pero de momento es solo un proyecto, aunque va por buen camino.

¿Qué motiva a las empresas a realizar detecciones de alcohol y drogas a sus empleados?

Por un lado, a cumplir con la reglamentación obligatoria y por otro buscar una armonía dentro de la plantilla con unos hábitos más saludables durante la actividad laboral.

¿Qué tipo de empresas requieren con mayor decisión contratar los servicios de EnferPuntual?

En general las empresas de transporte de viajeros o mercancías, por vía férrea, aire, naval o carretera. Pero la realidad es que grandes compañías con personal que manipula herramientas o grandes equipos, o que realiza tareas de concentración como un programador o personal de seguridad, y muchos más casos también pueden tener problemas por distintos tipos de consumo.

¿Qué beneficios genera a la empresa este control de test de alcohol y drogas en el lugar de trabajo?

Menor siniestralidad y ausencia laboral, y mayor productividad y confianza en el cliente final, más allá de los beneficios económicos indirectos que implica esta actividad.

¿Tienen problemas las empresas con el consumo de alcohol y drogas de sus empleados?

Nuestra experiencia nos indica que, en cualquier tipo de empresa, con mayor o menor porcentaje, tienen personal con hábitos no saludables en su vida durante la semana de actividad laboral.

Cuando la policía detecta en un conductor sustancias de consumo, ¿qué sucede?

La Policía deberá recoger una nueva muestra en saliva con equipamiento especializado, que enviará al laboratorio para que pueda certificar qué tipo de metabolitos y concentración llevaba esta persona a la hora de la toma de la muestra. Esta línea de sucesos tiene que estar regulado mediante un sistema de cadena de custodia por cada una de las partes implicadas (usuarios, transporte, y laboratorio).

Para pueblos pequeños con policías locales de acuerdo a su tamaño, ¿es posible la implementación de estos controles por sus costes?

A día de hoy, estas políticas por parte de la Policía local, independientemente de su tamaño, son autofinanciables. La mayor parte de las notificaciones por infracciones de alcohol y drogas son administrativas por lo que es el propio municipio quien luego gestiona o recibe esos ingresos.

Además, ofrecemos equipamientos en alquiler para que determinadas campañas de control puedan realizarlas, por un tiempo determinado, para concienciar al pueblo y visitantes al respecto de no conducir habiendo consumido alcohol o drogas.

Con los servicios de detección de alcohol y drogas que ofrece EnferPuntual, tanto empresas como otras organizaciones pueden garantizar un control estricto de sus plantillas. De esta manera, es posible evitar múltiples incidencias y problemas.