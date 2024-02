Emprendimiento y franquicia, la estrategia de Lashes & Go para un servicio de pestañas de éxito

De acuerdo a un informe publicado por Mordor Intelligence, en las oportunidades de emprendimiento y franquicia, la demanda mundial de extensiones de pestañas está en constante crecimiento. Se estima que el mercado de pestañas postizas crezca anualmente a una tasa de 6,70 % durante el periodo 2023-2028, lo que se traduce de 1.34 mil millones de dólares a 1.85 mil millones.

Lashes & Go es una empresa dedicada a ofrecer este servicio desde su creación. Su éxito se debe a su constante apuesta por la calidad y la especialización en el sector de la belleza, ofreciendo al franquiciado un modelo de negocio altamente rentable.

Una oportunidad de negocio que apunta al éxito Debido al constante crecimiento del mercado de extensiones de pestañas, el número de personas interesadas en adquirir las habilidades necesarias para especializarse en esta nueva profesión ha incrementado. Sin embargo, conforme aumenta la demanda, también lo hace la competencia, y en muchas ocasiones, los profesionales no suelen tener las capacidades técnicas y empresariales para destacar.

Por esta razón, es de vital importancia no solo informarse sobre las oportunidades de negocio que el sector de belleza ofrece en el área de extensiones de pestañas, sino también enfocarse en la enseñanza por parte de profesionales capacitados para recibir una formación de calidad. Asimismo, es indispensable conocer las herramientas tecnológicas que destacan en el sector y las estrategias de marketing más efectivas para garantizar el éxito del negocio.

Las bases fundamentales de todo emprendimiento El éxito de un emprendimiento de extensiones de pestañas depende de cinco factores esenciales.

El primero es la búsqueda del local ideal para la franquicia, tomando en consideración la competencia, el volumen de tráfico peatonal y la renta per cápita media de la zona, entre otros aspectos. Para ello, existen herramientas capaces de ayudar a buscar el local idóneo con base en criterios objetivos para invertir de manera inteligente y segura.

El segundo pilar de todo emprendimiento es la formación de la mano de profesionales avalados por títulos internacionales, ya que, para asegurar resultados excelentes, la formación debe serlo también.

El tercer factor es el control de calidad, bajo la responsabilidad de una organización especializada que vele por la revisión de los trabajos realizados para simplificar la gestión del franquiciado.

La tecnología también forma parte de las bases de todo emprendimiento exitoso, el estar a la vanguardia con las herramientas tecnológicas y de automatización que sumen a la experiencia de los franquiciados y clientes.

Y, por último, la clave para triunfar entre la competencia: el marketing, gracias a herramientas digitales y estrategias que permiten que el negocio sea visible y reconocible debido al posicionamiento web y en redes sociales.

Emprender en el mundo de la belleza es una oportunidad con altas probabilidades de éxito, pero, como todo modelo de negocio, debe contar con buenas bases y un acompañamiento por parte de profesionales para asegurar el posicionamiento de mercado y el liderazgo como el de Lashes & Go.