Entrevista con Julian Roman Ramirez de la Piscina Peña

¿Cómo inició su carrera en el sector inmobiliario turístico y cuáles fueron sus primeros proyectos y experiencias en el campo?

Desde mis días de estudiante, siempre intuí que mi destino sería convertirme en empresario. Después de mis estudios en el Colegio de El Pilar, donde obtuve una sólida base, mi carrera comenzó en el ámbito ejecutivo de multinacionales debido a mi perfil destacado en Derecho, Economía y dominio de tres idiomas. Sin embargo, decidí asociarme con colegas y fundamos Nenufar Shipping, una compañía líder en transporte de contenedores en España. Este fue mi primer paso en el sector inmobiliario.

Dada su trayectoria, ¿puede compartir cómo llegó a ser presidente del Grupo Inmobiliario Turístico?

Luego de cinco años de éxitos y desafíos en mi carrera ejecutiva, descubrí Cancún y visualicé un paradigma moldeable. En 24 horas, compré un terreno, contraté un arquitecto y diseñé mi primer desarrollo: Green 16. Financié el proyecto, formé un equipo y abrí oficinas. En 1986, reconfiguré mi enfoque, expandí a centros comerciales y hoteles, y en dos años, Grupo Inmobiliario Turístico (GIT) nació.

Como presidente, ¿cuáles son sus principales responsabilidades y logros notables?

Mi papel como presidente se centra en liderar, trazar el rumbo, verificar objetivos y corregir desviaciones. Controlamos el mercado turístico, desplazamos a otros desarrolladores locales e impulsamos la creación de la Riviera Maya. Además, enfrentamos la crisis de 1987 con innovación, convirtiendo edificios no productivos en hoteles y consolidando más de 30 empresas en distintos países.

¿Podría compartir algunos de los desarrollos inmobiliarios más destacados que ha liderado recientemente?

Mi enfoque ha sido diversificado y ágil, recientemente lideré la creación de centros comerciales, desarrollo de interés social y expansión internacional, consolidando GIT como referente en el mercado turístico.

En el desarrollo de proyectos inmobiliarios, ¿cómo ha enfrentado los desafíos comunes en el sector?

La planificación meticulosa y la rapidez de ejecución son claves ante la complejidad del desarrollo inmobiliario. También enfrentamos variaciones en precios y escasez de mano de obra, requiriendo estrategias ágiles.

¿Cómo se ha involucrado en el desarrollo de centros comerciales y hoteles, y cuáles son las estrategias clave para el éxito en este sector?

Mi participación ha sido integral: desde la adquisición de terrenos hasta la gestión de ventas. La clave es la diversificación y la innovación constante para mantener la ventaja competitiva.

Con más de 30 empresas en diferentes países, ¿cómo maneja los aspectos internacionales del negocio y cuáles son los desafíos y beneficios de operar en lugares tan diversos como USA, Antillas Holandesas, México y España?

La diversificación geográfica es clave para mitigar riesgos. Manejar aspectos internacionales implica adaptación a regulaciones, culturas y economías diversas, pero también abre oportunidades únicas.

¿Cómo ha contribuido a la evolución y crecimiento de la industria inmobiliaria turística a lo largo de los años?

Mi enfoque ágil y visionario ha influido en la industria, desde impulsar destinos turísticos hasta adaptarnos a crisis y liderar iniciativas innovadoras.

¿Ha sido reconocido por sus contribuciones en conferencias, premios u otras plataformas?

Mi enfoque ha sido discreto, pero el reconocimiento se ha reflejado en el éxito sostenido de mis proyectos y el impacto positivo en la industria.

Durante su presidencia, ¿estuvo involucrado en iniciativas filantrópicas o de responsabilidad social corporativa, y podría compartir algunas experiencias o proyectos en este sentido?

Sí, he estado comprometido con iniciativas filantrópicas y responsabilidad social corporativa, contribuyendo a comunidades locales, promoviendo la sostenibilidad y apoyando causas sociales.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentó en su carrera y cómo los superó?

Los desafíos, desde fisuras internas hasta la competencia externa, fueron superados con adaptabilidad, liderazgo y toma de decisiones audaces, siempre manteniendo la visión a largo plazo.

A lo largo de los años en el sector, ¿cuáles lecciones valiosas ha aprendido?

La importancia de la rapidez, la diversificación y la innovación constante son lecciones clave. También he aprendido a enfrentar desafíos como oportunidades de crecimiento.

Pensando en su legado, ¿cómo le gustaría ser recordado en la industria y en la comunidad empresarial?

Me gustaría ser recordado como un visionario que lideró con integridad, impulsó el crecimiento sostenible y contribuyó positivamente a las comunidades y al desarrollo económico.

¿Hay algún proyecto o logro del cual se sienta particularmente orgulloso?

Green 16 en Cancún es un proyecto que destaco, no solo por su éxito comercial, sino por haber marcado un hito en mi carrera y haber sentado las bases para futuros desarrollos.