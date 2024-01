El chef Juan Monteagudo consigue con Ababol ser uno de los cocineros más sostenibles del país

El escenario de Madrid Fusión recibía al cocinero de Albacete, Juan Monteagudo, para darle uno de los premios que han recibido en la última edición del congreso de gastronomía internacional Madrid Fusión los tres cocineros más sostenibles de España.

Recibía el chef del restaurante Ababol, de manos del también cocinero y miembro del jurado Jesús Sánchez (Rte. Cenador de Amós***), el primer accésit del Premio Sostenibilidad Aquanaria Madrid Fusión 2024, lo ha recibido "por su trabajo en la difusión y producción de semillas autóctonas en vías de extinción en su territorio de Castilla-La Mancha y la creación de un ecosistema sostenible en sus fincas".

Este premio consolida el trabajo de Monteagudo en la preservación de las fincas de su familia con más de 400 años de historia y donde ha querido dar vida a un proyecto de preservación de semillas autóctonas con su plantación y posterior propagación para evitar la desaparición de cultivos autóctonos de Castilla - La Mancha. El cocinero trabaja sus campos en ecológico preservando el entorno y cosechando productos sanos y de alta calidad que sirve cada día en su restaurante.

Juan Monteagudo, visiblemente emocionado por el premio, ha reconocido a los medios de comunicación, después de recibir el premio: “este premio es de mi familia, de los que están y de los que se han marchado, de mi padre que un día tuvo un sueño que supo trasladarme, de mi equipo que cada día trabaja duro para hacer que Ababol brille en un entorno complicado para la alta hostelería y, por supuesto, de nuestros clientes sin los cuales no podría mantener este ecosistema manchego que tanto amo y donde di mis primeros pasos, a todos ellos gracias”.

No es el único premio que ha recibido el cocinero albaceteño, a los diez meses de la apertura de su restaurante Ababol recibía el premio más deseado por todos los cocineros del mundo, su primera Estrella MICHELIN que ha revalidado en la última edición de la prestigiosa guía roja. No repuestos de esta alegría recibía, en la anterior edición del congreso de gastronomía Madrid Fusión, el premio de ganador del XIX Campeonato Nacional Mejor Croqueta de Jamón Ibérico Madrid Fusión 2023, y tan solo hace un par de meses recibía el Premio a la mejor cocina de vanguardia en los Premios Raíz Culinaria.

El restaurante Ababol muestra en su renovada carta platos donde este premio se puede oler, saborear y tocar, representado en creaciones de Juan Monteagudo, donde sus vegetales, cereales, hortalizas, aceites, frutos secos y carnes sostenibles son protagonistas. Su pareja, directora de sala y sumiller, Laura Caparrós, se encarga de acompañar esos platos con vinos de bodegas de pequeños productores locales que trabajan con los mismos preceptos de sostenibilidad.