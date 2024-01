CoCo Fresh Tea & Juice incorpora ingredientes tradicionales en su bebida refrescante

El bubble tea o té de perlas es un innovador concepto de bebida refrescante que ha dejado de ser un brebaje particular para convertirse en un fenómeno global con una fuerte presencia comercial en las principales urbes internacionales.

Se trata de un producto creado hace más de 30 años en Taiwán que, con el tiempo, logró cosechar millones de adeptos en el mundo a partir de integrar una amplia variedad de ingredientes tradicionales (té, leche, chocolate, miel, frutas frescas) con unas peculiares bolitas masticables, hechas de almidón de tapioca.

En este marco, la compañía CoCo Fresh Tea & Juice destaca en Madrid y Barcelona con una amplia variedad de tés de frutas con sabores deliciosos y refrescantes, acompañados con atractivos toppings.

El porqué del furor de esta bebida refrescante El mercado de bubble tea experimenta un sostenido auge debido a la incesante afición de los consumidores a esta particular variante de las múltiples que ofrece el té. Esta bebida logra llamar la atención por el tipo de base utilizada, ya sea té negro, verde o azul, a los cuales se les puede añadir leche, yogur y algún zumo de frutas o creativas mezclas –con agregados como crema o alguna clase de helado– para generar un mayor sabor.

Otro factor que impulsa el furor de este brebaje es su ingrediente principal: las pequeñas “burbujas” de tapioca que tienen una consistencia gomosa como el chicle y pueden estar aromatizadas con miel, jalea real o azúcar antes de servirse con la bebida.

Este almidón de mandioca proveniente de la yuca tiene innumerables beneficios desconocidos, como la ausencia de alérgenos, su fácil digestión, el no poseer grasas saturadas, el tener un bajo porcentaje de sodio y el representar una excelente fuente de calcio.

La capacidad de combinaciones que ofrece el té de perlas también resulta beneficiosa para incrementar la protección del sistema inmune. Esto se debe a la posibilidad de incorporar jugos de frutas naturales que ayudan a prevenir una gran cantidad de enfermedades; al igual que emplear otras opciones saludables sustitutivas del azúcar (miel, agave, edulcorante, etc.) y de la leche (leche de almendras, de soja, etc.).

Los tipos de bubble tea que ofrece CoCo Fresh Tea & Juice CoCo Fresh Tea & Juice despliega un extenso menú de bubble tea con múltiples formatos. La línea Fruit Tea es una de las más populares con opciones de té verde con mango, fruta de la pasión y zumos de limón o naranja fresca.

También Milk Tea es un formato muy demandado por el público consumidor que incluye té con leche combinado con taro, matcha y azúcar moreno y tapioca. Salted Cream es otra de las alternativas más solicitadas que combina el té con leche, negro o verde con crema de leche, junto con Pure Tea (té negro o verde puro) y Fresh Milk (té matcha y negro con leche fresca).

Por último, cabe destacar que, además del exquisito sabor de las bebidas que ofrece CoCo Fresh Tea & Juice, muchos clientes resaltan la calidad de atención de los locales ubicados en Madrid y Barcelona.