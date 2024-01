Entrevista al diseñador y artista Gabriel Lass

Sumergirse en el mundo creativo de Gabriel Lass, un artista que pinta, esculpe y diseña con pasión. Descubrir su galería virtual, donde las obras cuentan sus propias historias. En esta entrevista, Gabriel comparte sobre sus experiencias, proyectos y la apertura próxima de su tienda online. Conectarse con la innovación artística de Gabriel Lass.

¿Cuándo y por qué decidiste convertirte en un diseñador y artista independiente?

Me sumergí en el emocionante mundo del diseño y el arte con la necesidad de liberar mi creatividad y dejar una marca imborrable en cada mente curiosa.

¿Quién o qué te motiva a elaborar esculturas y piezas de diseño?

Mis pinturas y diseños son como destellos de un universo propio, fruto de la inspiración que encuentro en la fusión de lo abstracto y lo emocional. La arquitectura urbana, la naturaleza y la expresión humana se entrelazan como fuentes constantes de motivación, sirviendo como catalizadores que dan forma a cada obra y diseño que realizo.

¿Cuáles han sido los desafíos más grandes que has enfrentado como artista y autónomo?

La competencia en el mundo del arte y el diseño demanda una constante adaptación a las tendencias y la innovación. Mantenerse relevante y destacar en un entorno dinámico es un desafío estratégico que requiere creatividad tanto en la obra como en la estrategia empresarial.

¿Qué te impulso a crear tu propia web?

La creación de mi web fue un paso natural para compartir directamente mi arte y conectarme con mentes afines. Para mí la web es más que un escaparate, es el portal a mi mente creativa y a mi mundo interior.

¿Cómo has logrado atraer a clientes potenciales para que visiten la web Gabriel Lass?

Atraigo a potenciales seguidores a mi web con visuales llamativos y manteniendo una presencia activa en redes sociales. La galería virtual amplifica mi alcance global, aunque no niego que gestionarla trae sus propios desafíos.

¿Cuáles han sido los beneficios de exhibir tus obras en una galería virtual?

Como diseñador y artista, la exploración constante de nuevas tecnologías y la creación de experiencias cautivadoras son mi brújula.

Este es un viaje al que todos están invitados, pero solo los intrépidos se atreverán a explorar.

¿Qué retos has enfrentado como diseñador y gestor de una galería virtual?

La selección de obras para la galería virtual plantea desafíos en la representación adecuada de una variedad de estilos y perspectivas, estamos haciendo cambios para tener un equilibrio armonioso.

¿Por qué has decidido incluir una sección con piezas de moda en tu próxima tienda online?

La tienda online que estoy ideando busca ir más allá de la experiencia tradicional de compra de arte, apostando por una sinergia entre la estética artística y la moda contemporánea, transformando la forma en que las personas interactúan con el arte en su día a día.

¿Cómo visualizas tu marca y emprendimiento personal en los próximos 5 años?

Mi visión a 5 años incluye que mi marca y emprendimiento personal sean reconocidos no solo por las creaciones artísticas, sino también por el impacto positivo que generan, contribuyendo activamente al enriquecimiento cultural y al estímulo de la creatividad a nivel global.

¿Qué consejos darías a un diseñador y artista que desea iniciarse en el mundo del arte, el diseño y la gestión de una galería virtual?

Para quienes inician, aconsejaría cultivar su estilo, aprovechar las redes sociales, aprender habilidades empresariales y no tener miedo a experimentar, esa es la base en el mundo del arte y el diseño.