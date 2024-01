Alicia Domínguez publica 'De memoria, perdón y otros conjuros', un libro de relatos sobre las complejas relaciones familiares

Alicia Domínguez regresa a la actualidad literaria con De memoria, perdón y otros conjuros, un libro de relatos prologado por el escritor José Federico Barcelona y el psicólogo Kevin Lluch. La obra ahonda en el complejo entramado de las relaciones familiares, las que nutren y las que destruyen, a través del itinerario histórico y sentimental que recorre una familia en la España del último siglo y de su lucha por liberarse de las ataduras impuestas por la férrea moral franquista y del peso de los secretos familiares mantenidos a voces y que arañan por dentro.

Valencia, enero de 2024 - Con varios libros publicados desde el año 2005, Alicia Domínguez regresa de la mano de la editorial valenciana OléLibros con este nuevo libro de relatos en el que hace un itinerario histórico y sentimental del país, desde la posguerra hasta los años de la Covid, pasando por el golpe del 23-F o los atentados de Atocha. El hilo conductor de toda la obra es la lucha de una familia por desembarazarse de la férrea moral franquista que marcó su existencia y por soltar las amarras de las lealtades familiares tóxicas que mantienen unidos a sus miembros impidiéndoles ser quienes son y alcanzar sus sueños.

De memoria, perdón y otros conjuros, en palabras del escritor José Federico Barcelona ‘no es una obra de obvia clasificación. No es una novela en el sentido formal y canónico del término, ni tampoco una colección inconexa de pequeñas historias. Es, bajo mi punto de vista, una composición literaria singular que está escrita al modo de la técnica pictórica del puntillismo, donde las partes del cuadro se representan a través de zonas de distinto colorido y vibración luminosa que, al ser miradas/leídas desde una cierta distancia, componen figuras y paisajes bien definidos: un todo, una historia...’.

En los 31 relatos que componen el libro se encuentran hijos que expresan lo que no expresaron sus padres, personas que intercambian sus roles, hijas que devienen madres de sus madres, hijos que aparentan rebelión para repetir los errores de sus padres después, personas que expían las culpas de otras, o que unen lo que otras separaron, personas que enferman para recordar a un ausente o a un excluido... Y todas integran un universo familiar en el que el entramado de lealtades les da lo que tanto necesitan y que las sociedades individualistas y competitivas han marginado: un hondo sentimiento de pertenencia, pero, también les resta libertad, capacidad de autodeterminación y autoestima porque, en palabras de Kevin Lluch: ‘Nuestras lealtades son un arma de doble filo; cuando no las queremos enfrentar, a menudo, nos enferman, como cuando no queremos resolver un conflicto para, de esta forma, mantenernos vinculados a la trama familiar’.

De memoria, perdón y otros conjuros es, al fin, un libro que llama a la reflexión sobre las complejas relaciones familiares y cómo estas conforman a las personas como son, con sus luces y sus sombras.

Alicia Domínguez es una autora gaditana nacida en Madrid, doctora en Historia por la Universidad de Cádiz y Máster en Gestión y Resolución de Conflictos por la Universitat Oberta de Catalunya.

Autora de El Verano que trajo un largo invierno (Quorum Editores, 2005), Viaje al centro de mis mujeres (Editorial Proust, 2015), Memorial a Ellas. Que su rastro no se borre (Ed. Proust, 2018), La culpa la tuvo Eva. Elogio del libre albedrío (Ed. Olé libros, 2020), Memorial a Ellas. Que su luz no se apague (Ed. Olé Libros, 2021) y La ecuación de Dirac, de próxima publicación. También es coautora de 65 Salvocheas (Quorum Editores, 2011) y El libro del mal amor. Caigo y renazco (La Quinta Rosa Editorial, 2021).

Escribe en el grupo editorial Prensa Ibérica la serie El oso cavernario sobre el papel de la mujer en la ciencia junto al catedrático de genética Eduardo Costas y en el periódico La Voz del Sur la columna Cartas a mi abuela, además de colaborar con la revista CaoCultura.

Premio Mujer Constitucional en 2011 con motivo del Bicentenario de la Constitución de 1812 de Cádiz y Clara Campoamor en el 2016 a propuesta del Observatorio de Igualdad de Cádiz.