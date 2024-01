La élite de la alta charcutería italiana se encuentra en 40 restaurantes seleccionados de la capital

Las Semanas de los Restaurantes del programa europeo “A Slice of Quality. Choose PDO and PGI Deli Meats from Europe”, ocasión ideal para conocer nuestros mejores embutidos

Una autenticidad única, avalada por el reconocimiento europeo en forma de sello de calidad DOP e IGP y por el saber hacer de los chefs

Una movida gastronómica protagonizada por la Mortadella Bologna IGP, el Cotechino Modena IGP, el Zampone Modena IGP y los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP

Enero 2024 - Los embajadores de la alta charcutería italiana con Sello de Calidad de Origen Europeo son los protagonistas de las semanas de los restaurantes que se van a celebrar en Madrid. Esta iniciativa forma parte del Programa Europeo “A Slice of Quality. Choose PDO and PGI Deli Meats from Europe”. Un programa puesto en marcha para fomentar el conocimiento de los distintivos europeos DOP e IGP. Para eso, nada mejor que adentrarse en las cuarenta salas que forman parte de las Semanas de los Restaurantes para ser testigos directos del trabajo que las grandes figuras de la hostelería madrileña han hecho con la Mortadella Bologna IGP, el Cotechino Modena IGP, el Zampone Modena IGP y los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP. Una web específicamente desarrollada simplifica la tarea. Durante el tiempo que dura esta iniciativa, desde el 22 enero al 08 febrero 2024, los clientes tienen la opción de pedir, tanto en el turno de mediodía como en las cenas, las elaboraciones con las que el establecimiento participa en la Semana de los Restaurantes. Las mejores materias primas y los mejores talentos culinarios, juntos para el deleite del público. Además, los asistentes tienen la oportunidad de descubrir las joyas de la charcutería italiana en su versión desnuda, impecablemente servidas sobre una tabla. Un formato que completa el viaje organoléptico a la excelencia.

Listado de restaurantes Comunidad de Madrid 2024

Acqua in bocca.

Arte Pizza da Nicola Avda. Príncipe de Asturias.

Arte Pizza da Nicola Puerto de Somosierra.

A'Vanvera.

Bella Ciao.

Cardinale Food & Spritz.

Castelnuovo.

Dentorno Food.

Fuoko.

Hache 9 - H9.

Il Artigiano.

Il Pastaio Tienda Ríos Rosas.

Il Pastaio Tienda Menorca.

Il Pastaio Ristorante.

Just Italia Barrio Salamanca.

Just Italia Chamberí.

La Pecora Nera.

La Pizzería Madrid.

Luigi.

Luna Rossa.

Moñetes Panino Italiano.

Noi Due.

Ozio Gastronómico.

Pasta Mito.

Piazza Italia.

Piccola Napoli Palencia.

Piccola Napoli Cristóbal Bordiú.

Pinsa Pizza Santiago de Compostela.

Pinsa Pizza María de Molina.

Piotta Romana.

Pizza Kore.

Pizzería Fratelli.

Ristorante Parténope.

Siamo la Pizza.

That’s Amore Napoletana.

Toto & Peppino Avenida del Mediterráneo.

Toto & Peppino Fernando VI.

Trattoria Malatesta.

Trattoria Manzoni.

Verace Pizza.

Todos son influencers Una de las actividades de las Semanas de los Restaurantes consiste en la organización de un concurso para influencers gastronómicos abierto a todos los clientes que acudan a los establecimientos adheridos: el concurso “Influencer Inside”. Durante todos los días que permanece activa la degustación, está abierta a que todos los asistentes, sean o no actores activos en redes sociales, participen. Cualquier cliente que disfrute de las elaboraciones de las Semanas de los Restaurantes podrá hacer una foto de su plato y subirla a su perfil de Instagram. La única condición es etiquetar la correspondiente página de Instagram asliceofquality_es. Entre todos los post subidos y etiquetados, se sorteará un viaje para descubrir el origen de la excelencia de los Embajadores de la campaña. Módena y Bolonia serán los destinos de este periplo gastronómico.

Una paleta de sabores dentro de una loncha La unión de esfuerzos entre los responsables de los Consorcios Reguladores que velan porque estos tesoros de los embutidos transalpinos lleguen a cada vez más gente ha merecido la cofinanciación por parte de las autoridades comunitarias para implementar un elenco de actividades con el mismo objetivo: fomentar tanto el conocimiento como la presencia de la Mortadella Bologna IGP, el Cotechino Modena IGP, el Zampone Modena IGP y los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP entre la ciudadanía.

Mediante "A slice of Quality. Choose PDO and PGI Deli meats from Europe”, los tres consorcios, respaldados por la UE a través de sus programas de promoción para alimentos y bebidas (Reg. 1144/2014), plantean aumentar la presencia y el conocimiento de los productos objeto de la campaña. Entre sus principales objetivos, destacan enseñar a los consumidores a reconocer y preferir los productos agroalimentarios europeos marcados con label de calidad diferenciada, favorecer el conocimiento del sistema de producción europeo y aumentar el consumo de los cuatro embajadores, dentro de una alimentación balanceada.

Miles de hombres y mujeres trabajan día a día para que los productos europeos con Denominación de Origen Protegida y con Indicación Geográfica Protegida sean lo que son para el consumidor: una garantía de tradición, excelencia, sostenibilidad y sabor únicas por su origen certificado. Los consorcios reguladores encargados de velar por este sistema alimentario singular hacen posible poder disfrutar de esta charcutería con todas las garantías a nivel europeo. Gracias a su esfuerzo, los encargados de las cocinas domésticas y profesionales disponen de ellos con los mismos parámetros de seguridad y confianza. El Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna, el Consorzio Zampone Cotechino Modena IGP y el Consorzio Cacciatore Italiano custodian la cadena de la granja al plato para asegurar el deleite de los consumidores conscientes y el futuro de las zonas productoras.