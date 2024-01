Cómo tratar la ansiedad y/o el estrés con Alba Cardalda

Experimentar ansiedad y estrés ante determinadas circunstancias de la vida es habitual y no necesariamente se trata de algo negativo. En primer lugar, el estrés es una respuesta a una demanda u obligación. A su vez, la ansiedad es un sentimiento de miedo, malestar o preocupación. Por ejemplo, esto puede suceder cuando es necesario conseguir un nuevo trabajo o antes de una prueba o evento importante.

Ahora bien, cuando estos sentimientos comienzan a interferir con la vida diaria de una persona, es posible que haya un problema serio. En este sentido, el miedo irracional, las preocupaciones constantes y los cuadros de ansiedad severa requieren de ayuda profesional. Para ello, es posible recurrir a los servicios de la psicóloga y neuropsicóloga Alba Cardalda, que desarrolla terapias estratégicas para abordar distintos tipos de problemas.

Tratamientos para la ansiedad y el estrés Alba Cardalda propone un tipo de terapia breve y estratégica para tratar estas afecciones. En estos casos, se analiza el funcionamiento y dinámica del problema para buscar soluciones prácticas vinculadas con las necesidades y los recursos de cada paciente. A su vez, esta estrategia contempla la realización de un máximo de entre 10 y 12 sesiones. De esta manera, es posible tratar cuadros de ansiedad, pensamientos obsesivos, fobias, dificultades en el desarrollo de habilidades sociales y conflictos en relaciones.

Cuando el estrés o la ansiedad están fuera de proporción con respecto al factor que los provoca, es probable que la persona esté sufriendo algún tipo de trastorno. De esta manera, un individuo puede sentirse ansioso y estresado a diario y por un período de tiempo prolongado.

Por ejemplo, uno de los trastornos más comunes es el de ansiedad generalizada. En estos casos, el sentimiento de preocupación resulta incontrolable. Otro problema frecuente es el trastorno de pánico. En estos casos, el paciente vive momentos de miedo extremo sin un justificativo directo. Otro cuadro común es el de padecer estrés postraumático debido a una experiencia reciente.

Poner límites puede contribuir a la prevención de la ansiedad Alba Cardalda también ha escrito un libro que es un manual práctico sobre la importancia de decir no con asertividad. Con respecto a esto, por miedo a perder el trabajo, romper una pareja o ser excluido de un grupo social, las personas a menudo no consiguen decir que no ante una situación que resulta desagradable o incómoda. Además, hay veces que al decir no se experimentan sentimientos como culpa o ansiedad.

Entonces, Alba Cardalda sostiene que poner límites en las relaciones y saber comunicarlos es esencial. Esto ayuda a mejorar el vínculo con los demás y también con uno mismo.

Ante un cuadro de ansiedad y estrés que está fuera de lo que es habitual en la vida cotidiana, es conveniente realizar una consulta con una profesional como Alba Cardalda.