Fermín Peluqueros, la peluquería Oviedo especialista en color, mechas balayage y mechas babylights

El cabello es una de las partes del cuerpo femenino que más llama la atención y que define, en gran parte, el atractivo y belleza de la mujer. Por ello, es importante escoger un look que resalte la personalidad y aporte una imagen fresca y natural.

En este sentido, el cambio de color siempre ha sido una forma acertada y segura de cambiar de look para rejuvenecer y lucir única. Y para conseguir este cambio, Fermín Peluqueros es una peluquería Oviedo que se especializa en diferentes técnicas de coloración y mechas balayage.

Especialistas en color y mechas balayage, Fermín Peluqueros La coloración de mechas es una de las formas más auténticas e ingeniosas de mostrar una imagen distinta e impresionante. A diferencia de teñirlo todo, hacer mechas de color permite tener el cabello en distintos tonos de una forma que emula el reflejo del sol, viéndose muy natural.

En este contexto, el balayage es una de las técnicas más conocidas y populares, elegida por muchas celebrities en la actualidad. Para obtener el resultado perfecto y deseado, es importante saber cómo utilizarlo, qué colores convienen más para el tipo de cabello, tono de piel, etc. Por ello, acudir a especialistas en el sector de la peluquería como Fermín Peluqueros es la mejor opción.

Situada en C/ Ingeniero Marquina, esta peluquería en Oviedo destaca en el sector por ser una de las mejores de la zona, con más de 25 años de experiencia. En ella trabaja un equipo de peluqueros expertos capaces de ayudar a las clientas a elegir la coloración adecuada, respetando en todo momento sus gustos y preferencias. Estos trabajan especialmente con coloración de rubios platinos, cenizas y dorados, aplicando no solamente mechas balayage y babylights, sino multitud de técnicas en tendencia.

Balayage o babylights, ¿cuáles elegir? El balayage y las babylights son técnicas de coloración que dan un efecto discreto, sutil y a la vez llamativo, sin embargo, el propósito de cada una es lo que más las diferencia.

El balayage se aplica generalmente desde el medio hacia las puntas, logrando una difuminación del tono natural del cabello al tono deseado.

Por su parte, las babylights añaden pequeños reflejos de luz por todo el cabello. Esta es recomendada principalmente para cabellos castaños y rubios y es ideal para quien quiere renovar la apariencia de su melena de manera más sutil y natural.

Otra diferencia es el largo del cabello. Para las melenas largas, normalmente queda mejor el balayage, mientras que las babylights son ideales para melenas de cualquier longitud. Aunque lo ideal es la combinación de ambas para darle movimiento y versatilidad al color.

Para obtener esos resultados fantásticos en coloración del cabello, Fermín Peluqueros es el centro ideal, ya que no solo cuentan con excelentes estilistas y peluqueros, sino que además ofrecen un trato único a cada clienta que la hace sentir cómoda y segura.