Uso de photocall en eventos, de la mano de Pulseras para Discotecas

Una de las tendencias más recientes en eventos sociales, culturales, deportivos y de celebración en general, es el uso de photocall. Este fondo para hacer fotos proporciona una plataforma y oportunidades para el marketing y la conexión con los usuarios. Pulseras para Discotecas es una compañía que explota las potencialidades de esta herramienta de branding y comunicación.

El photocall se ha convertido en una herramienta invaluable en eventos, ofreciendo una plataforma de branding personalizada. Estas estructuras de lona con soporte no solo ofrecen un fondo visualmente atractivo para fotos, sino que se han transformado en una extensión crucial de la identidad de la marca en eventos.

Los photocall más usados Uno de los photocall más elegidos son los marcos que imitan las publicaciones de redes sociales como Instagram. La empresa ofrece el marco para photocall que viene impreso a todo color sobre soporte de PVC. Con ese marco para photocall, se pueden hacer fotos y videos muy divertidos en cualquier tipo de evento y es 100 % personalizado.

A esto suma el photocall de lona con soporte, que no solo es un punto focal para la captura de imágenes, sino que es una herramienta de branding poderosa. Su presencia física, con la marca estampada de manera prominente y atractiva, genera un impacto instantáneo y duradero.

El photocall telescópico permite lonas de hasta 2,44 metros de ancho y 2.3 m de alto. Es resistente y evita que tirones, caídas u otro tipo de accidentes puedan dañarlo con gravedad. Ideal para disponerlo en zonas exteriores, como en la entrada o jardines del local.

La otra opción es un photocall tipo pop up compuesto de tubos de aluminio auto plegables, ligero, compacto y muy fácil de transportar. Esta lona en la que el soporte queda totalmente escondido detrás tiene la posibilidad de mostrar imágenes de hasta 3,80 metros de ancho y 2,3 m de alto.

El evento como una comunicación integral de la marca Pulseras para Discotecas se destaca por su capacidad para fabricar una vasta variedad de herramientas de identidad para eventos. Desde la creación de flyers, abanicos, posters, hasta entradas, pulseras, stickers y lonas personalizadas, su experiencia en la producción de materiales para eventos garantiza una calidad excepcional en cada elemento de branding. La lona del photocall se convierte así en una extensión visual de la marca, transmitiendo el mensaje y los valores de la empresa de manera impactante.

Pulseras para Discotecas se esfuerza por ofrecer un servicio integral, garantizando una coordinación perfecta entre los distintos elementos de branding del evento. Desde la coherencia en los diseños hasta la calidad de los materiales, su enfoque se centra en destacar la identidad de la marca y maximizar su impacto en cada aspecto visual del evento.