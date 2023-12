Eactivos.com consigna cerca de 5 millones de euros en depósitos durante 2023

El departamento financiero de la plataforma indica que se han contabilizado más de 800 depósitos hasta finales del mes de diciembre

Asimismo, se han producido 1.502 movimientos contables durante 2023

"Proporcionar seguridad jurídica es fundamental para que los usuarios sepan que pueden depositar su dinero en la plataforma sin que suponga ningún perjuicio", así explica Joaquín Oliete, socio-fundador de eactivos.com, uno de los motivos por los que la plataforma de subastas ha consignado un total de 868 depósitos por valor de 4.919.807 euros durante 2023. Cabe destacar que no todas las subastas requieren de depósito para participar en ellas. En el caso de que sí lo requieran, una vez haya finalizado la subasta los depósitos se devuelven de forma automática a todos los usuarios, exceptuando al mayor postor, en un plazo inferior a 10 días en el caso de que el depósito se haya realizado en la cuenta de Eactivos.com. De esta manera, esta plataforma de subastas agiliza todo lo relativo a la gestión y evita posibles llamadas a los juzgados, posibilitando así que los postores recuperen rápidamente su dinero y puedan invertirlo en otro activo.

De esta manera, se explica que se hayan producido un total de 1.502 movimientos contables hasta el pasado mes de noviembre, tal como indican desde el departamento financiero de la entidad. En las subastas que así lo requieran, los usuarios deben realizar la transferencia y adjuntar el justificante en el momento en el que hacen clic sobre el botón de ‘participar’ de la subasta que más le interese. "Somos garantes de operaciones relacionadas con procesos liquidatorios en trámite, por lo que sabemos que debemos conferir la mayor seguridad jurídica a las transacciones. Esa es la razón por la que revalidamos anualmente la certificación de nuestro sistema de gestión de la seguridad de la información de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2013. Así protegemos los recursos de información frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales", señala Oliete. Es así cómo se garantiza que toda esta información protegida no corre ningún riesgo.

Eactivos.com celebra su 14 aniversario Además, el equipo humano sobre el que se apoya la plataforma también cobra un peso fundamental a la hora de gestionar la comprobación, la aceptación y la gestión de la devolución. "Hemos reforzado el departamento financiero siendo conscientes del volumen de trabajo que deben asumir, causado por el consiguiente aumento paulatino de registros y participación en la plataforma y en las subastas", afirma Oliete. Es así como habiendo cumplido 14 años recientemente, en la hoja de ruta de Eactivos.com sigue prevista la apuesta por la calidad para poder ofrecer así a sus usuarios el servicio más completo y seguro. Esa ha sido una de las principales razones por las que han ultimado el lanzamiento de su nueva plataforma versión 6.0. Esta no solo facilita el trabajo del departamento financiero y del resto de departamentos, sino que mejora la experiencia de usuario final.