Por qué es esencial la ayuda de Liquida Tu Deuda y cuáles son los beneficios de la nueva Ley de la Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad se ha convertido en un mecanismo que ofrece un nuevo comienzo económico a microempresas y a particulares. Esta legislación permite que los deudores puedan liberarse de sus deudas sin necesidad de pagarlas o establecer un mecanismo de pago según su situación actual.

Si bien son diversos los beneficios que ofrece esta ley, su implementación debe cumplir varios criterios, por ello, es recomendable solicitar asesoramiento especializado.

Beneficios de la Ley de Segunda Oportunidad La nueva Ley de Segunda Oportunidad que entró en vigencia en septiembre de 2022, es una herramienta legal dirigida a personas españolas y extranjeras residentes en España, ya sean particulares, autónomos, desempleados y empresarios con una situación económica complicada, permitiéndole cancelar todas sus deudas, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para llevar a cabo este procedimiento. Algunos de estos requisitos son demostrar que no cuenta con el patrimonio suficiente para pagar la deuda o que demuestre no tener patrimonio ni bienes a liquidar.

Entre las novedades de la nueva Ley de Segunda Oportunidad, desaparece el límite de la deuda de 5 millones de euros.

Entre los beneficios que proporciona la Ley de Segunda Oportunidad, destaca la posibilidad de evitar embargos de saldos bancarios y nóminas. Asimismo, esta normativa garantiza el derecho a la inembargabilidad de alimentos y necesidades básicas de la familia, aspectos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, gracias a esta legislación, es posible desaparecer de los listados de morosos, al mismo tiempo que facilita abrir las puertas a nuevas oportunidades para la solicitud de financiamiento.

También ayuda a paralizar posibles desahucios mientras dura el procedimiento concursal, permitiendo en determinados casos “salvar” la propiedad de la vivienda y, como novedad, la reducción de la carga hipotecaria de la misma, esto es, que se salva la vivienda y se reduce el importe de la hipoteca a valores actuales.

No obstante, el beneficio más destacado de esta Ley es que permite comenzar una nueva vida libre de cargas económicas.

Despacho especializado en Ley de Segunda Oportunidad El paso principal para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es saber si se cumplen todos los requisitos, por ello es imprescindible realizar un exhaustivo estudio previo de la situación económica, de los bienes, de las posibles herencias y otros datos.

Por esta razón, resulta clave solicitar el asesoramiento de expertos.

