Una entrevista con los profesionales de Decomarfer

En los últimos años, la industria de la construcción de piscinas ha experimentado un auge continuo, demandando cada vez más profesionales especializados en este ámbito que puedan satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes.

En este escenario, Decomarfer destaca como un referente en el ámbito de la formación de especialistas para la construcción de piscinas. Desde sus inicios en 2008, como una compañía dedicada al diseño y decoración de exteriores, carpintería en madera, piscinas y otros servicios, logró evolucionar hasta contar con más de 7 programas formativos en este ámbito. De esta forma, ha permitido a los interesados acceder a cursos actualizados y con una importante salida laboral.

¿Cuál es la historia y la misión de su centro de formación en construcción de piscinas?

Decomarfer se inicia en marzo del 2008 como empresa especializada en piscinas, decoración de exteriores, carpintería de madera para exteriores, entre otras cosas. Ya en el año 2010 iba cogiendo protagonismo en el sector de la piscina, dejando un poco de lado las demás facetas de la empresa. En el 2020 prácticamente solo quería hacer piscinas, puesto que ya hacía años que Decomarfer era un referente en nuestra zona.

En el 2021 ya comencé a estudiar la posibilidad de realizar un centro de formación en construcción de piscinas y ya en el 2022 comencé a entablar conversaciones con los fabricantes/distribuidores con los que trabajaba. La idea ya estaba, ahora faltaban colaboradores que fueron llegando. Ya en julio del 2023 comienzo con mi primer curso y poco a poco van saliendo cursos.

Próximamente, voy a impartir un curso de lámina armada para dos empresas de Portugal. Por otra parte, la misión de Decomarfer es crear profesionales en el sector de la piscina y todo lo que conlleva. Quiero crear una cartera de alumnos y una cartera de empresas para poder interrelacionar ambas carteras y así poder mejorar el sector.

Como especialista, Decomarfer da a conocer sistemas alternativos en la construcción de piscinas a empresas que hacen solo un método de trabajo por desconocimiento de otros métodos. También proporcionamos trabajo directo a alumnos y empresas que pasan por el centro de formación.

¿Qué tipos de cursos prácticos ofrecen en sus instalaciones, y cómo ayudan a los estudiantes a adquirir experiencia en la construcción de piscinas?

Actualmente, ofrezco 7 tipos de cursos enfocados en las siguientes áreas: cursos de cubiertas automáticas de lamas flotantes, de instalación de estructuras prefabricadas, cursos de instalación de lámina armada, también sobre robots limpiafondos, cursos sobre depuradoras y sistema hidráulico, sobrecubiertas fijas y telescópicas y finalmente, cursos sobre el mantenimiento de la piscina y del tratamiento fisicoquímico del agua.

Todas estas formaciones se verán aumentadas en el 2024 como por ejemplo con el curso de impermeabilización de cubiertas, depósitos de agua potable, balsas….

¿Qué certificaciones o acreditaciones respaldan sus programas de formación?

Actualmente, este sector no está reglado, por lo cual no hay una certificación de piscinero, pero sí que es cierto que los colaboradores (todos muy reconocidos en el sector) saben de mi experiencia y por eso confían en Decomarfer. También es necesario destacar la inclusión para este 2024 en ASOFAP (Asociación Española de Profesionales del Sector de la Piscina) lo que permitirá que Decomarfer tenga más visibilidad dentro del sector.

¿Cuáles son los requisitos de admisión para sus programas de formación?

Actualmente, cualquier persona puede acceder a cualquiera de los cursos que se imparten en Decomarfer. Nuestras formaciones son inclusivas y son aptas para todas las edades dentro del marco de la vida laboral.

¿Puede proporcionar más detalles sobre los vínculos estratégicos con empresas en todo el país y cómo benefician a sus alumnos en términos de oportunidades laborales?

A raíz de estos años de trabajo, Decomarfer mantiene relación con empresas que trabajan a nivel nacional, lo que facilita la inclusión de los alumnos en un mercado laboral en constante crecimiento. Gracias a los fabricantes/distribuidores que colaboran con el centro de Formación, también es muy fácil relacionarlos, puesto que tienen contactos con multitud de empresas a nivel nacional.

¿Qué servicios de apoyo ofrecen a los estudiantes, como asesoramiento académico, orientación profesional o servicios de empleo, para ayudarles a alcanzar el éxito en la industria de la construcción de piscinas?

El apoyo que ofrece el centro de formación Decomarfer es total, desde la resolución de dudas o problemas a través de fotografías o de llamadas, hasta la posibilidad de hacer un acompañamiento en obra para supervisar el comienzo de algún trabajo. Hay alumnos que necesitan ese acompañamiento después de su paso por el centro de formación Decomarfer porque les falta conseguir esa confianza para poder dar el salto.

¿Qué recursos y herramientas proporcionan a los estudiantes para que tengan éxito en su formación?

El centro de formación en construcción de piscinas Decomarfer proporciona toda su sabiduría y también la de sus colaboradores. Hay que recordar que todos los colaboradores de Decomarfer tienen departamentos técnicos y profesionales cualificados al servicio del profesional.

¿Qué diferencia a su centro de formación de otros programas similares en el área?

Actualmente, no hay ningún centro de formación a nivel nacional que se pueda equiparar a Decomarfer. Sin embargo, podemos enfatizar que disponemos de instalaciones grandes con varias piscinas para poder hacer los cursos. Asimismo, Decomarfer realiza diferentes cursos para poder ampliar su alcance en el sector.

También, nos distinguimos por realizar un acompañamiento en obra para el alumno que lo precise, aunado a la voluntad y las ganas por querer hacer que el alumno que haga pie en el Centro de Formación en Construcción de Piscinas Decomarfer tenga un mejor futuro.

¿Cómo se adaptan a las tendencias y avances tecnológicos en la construcción de piscinas?

Decomarfer asiste a las ferias de la piscina que se realizan en nuestro país para poder ver los adelantos que sacan los fabricantes. Al tener una estrecha relación con fabricantes TOP, estamos al día de todas sus novedades, que posteriormente trasladamos a nuestros alumnos.

En conclusión, Decomarfer es un referente en la industria de la construcción de piscinas, especialmente en el ámbito de la formación. Este se enfoca en orientar a los alumnos hacia una comprensión profunda y sólida de los diversos aspectos para la construcción y mantenimiento de estos espacios de ocio. Además, el compromiso de esta compañía con la inclusión y la participación de colaboradores experimentados en el área han convertido a este centro de formación en uno de los mejores del territorio español.