En los últimos años, el cultivo de olivos arbequinos en secano ha experimentado un notable crecimiento. Se trata de realizar plantaciones en seto con un marco de plantación más amplio que logra mecanizar la plantación y permiten la obtención de aceites de oliva virgen extra de alta calidad.

En España, Comex Bodión es una de las empresas que ha liderado este movimiento. En particular, el cultivo de olivos arbequinos en secano se ha convertido en una opción atractiva para agricultores conscientes de que los costes de producción y recolecta de aceitunas acaparan gran parte de los beneficios del cultivo. Este método de producción, que prescinde del riego excesivo, no solo ayuda a conservar el agua, un recurso cada vez más escaso, sino que también promueve la resistencia natural de los árboles.

Cultivos sostenibles y aplicación de técnicas mecanizadas con Comex Bodión En líneas generales, esta empresa ejerce un firme compromiso con la excelencia y la sostenibilidad en la agricultura. Además, destaca por su enfoque innovador y sus prácticas agrícolas sostenibles,

Una de ellas es la plantación en seto con un marco amplio. Esto implica una distribución más espaciada de las plantas en comparación con los métodos convencionales. Adicionalmente, se trata de un enfoque estratégico que busca maximizar la exposición de las plantas a la luz solar y favorecer el intercambio de aire, contribuyendo así a un crecimiento más saludable y a la reducción de enfermedades.

Con respecto a esto, la menor densidad de plantas no solo permite un uso más eficaz del agua, sino que también facilita la aplicación de fertilizantes y tratamientos fitosanitarios, reduciendo así la cantidad necesaria de productos y disminuyendo posibles impactos negativos. Asimismo, al mecanizar estas y otras tareas el uso de los campos resulta más eficiente.

Actualmente, plantar en seto con marco amplio es una estrategia prometedora en el mundo agrícola, ya que fusiona eficiencia y sostenibilidad. Según indican los profesionales de Comex Bodión, a medida que más agricultores adoptan esta práctica es posible vislumbrar un futuro donde la productividad y la sostenibilidad coexisten en armonía.

Cuidados que hay que tener en cuenta en una plantación de olivos arbequinos Además de la correcta exposición al sol y elegir un plantón de olivo de máxima calidad, hay otros factores relevantes para favorecer el crecimiento de estas plantas. En primer lugar, resulta esencial realizar la poda de forma regular, ya que esto favorece la salud y el rendimiento de los árboles. Para ello, es clave eliminar ramas muertas o dañadas.

Al mismo tiempo, es importante emplear fertilizantes balanceados y controlar tanto las enfermedades como las plagas que pueden surgir. Por último, es necesario escoger el momento adecuado para llevar adelante la cosecha, garantizando la máxima producción posible y la calidad del producto.

Gracias a su apuesta por la sostenibilidad y la mecanización del cultivo de olivos, Comex Bodión ha demostrado que es posible cosechar beneficios económicos sin comprometer la salud del ecosistema.