'Música y cine, año a año' de Juan Pérez Ventura, un viaje fascinante a través de un siglo de arte audiovisual

Editorial Caligrama publica una ambiciosa obra cultural en mayúsculas

Editorial Caligrama se enorgullece en presentar Música y cine, año a año, la última obra de Juan Pérez Ventura. Este libro, único en su género, ofrece a los lectores un viaje cronológico desde el año 1900 hasta 2020, explorando de manera exhaustiva la producción musical y cinematográfica de cada año a lo largo de un siglo.

Con una visión única y una narrativa apasionante, Juan Pérez Ventura, profesor de Geografía e Historia por la mañana y divulgador multidisciplinar por la tarde, ha creado una obra maestra que captura la esencia y la evolución de la música y el cine a lo largo de los años. Un libro que no solo se puede disfrutar como una lectura envolvente de la historia de la música y el cine, sino que también sirve como una valiosa herramienta de consulta, proporcionando datos, nombres y fechas clave que han marcado hitos en ambas disciplinas.

Música y cine, año a año se erige como una obra pionera, siendo una de las primeras en su clase al abordar de manera integral la intersección entre la música y el cine a lo largo del tiempo. La meticulosa investigación de Pérez Ventura destaca eventos destacados, figuras influyentes y momentos clave que han dado forma a la rica historia de estas formas artísticas.

Juan Pérez Ventura, conocido por sus contribuciones en diversas disciplinas, ha consolidado su posición como un divulgador multidisciplinar cuyos intereses abarcan desde la geopolítica hasta la física cuántica, pasando por la música, la literatura, el arte, la sociología, el cine y la geografía. Música y cine, año a año representa su debut literario, pero ya se vislumbran nuevos proyectos, con al menos dos libros en proceso sobre geografía y sociedad. No hay que perderse la oportunidad de sumergirse en este fascinante compendio histórico que celebra la riqueza y la diversidad de la música y el cine a lo largo de los años.

El autor Juan Pérez Ventura es profesor de Geografía e Historia por la mañana y divulgador multidisciplinar por la tarde. Desde 2010 ha escrito cientos de artículos, publicado en una decena de páginas web y también creado algunas de ellas. Sus inquietudes no tienen límite y van desde la geopolítica hasta la física cuántica, pasando por la música, la literatura, el arte, la sociología, el cine o la geografía. Ahora publica su primer libro, sobre música y cine, pero ya ha comenzado al menos dos más, sobre geografía y sociedad.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.