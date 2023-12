El hotel inteligente de Scan and Buy

En un giro innovador que refleja la creciente influencia de la tecnología en todos los sectores, Scan and Buy ha irrumpido en la industria hotelera con su revolucionario concepto de hotel inteligente. Marcando un hito único en Europa, la propuesta es pionera en la fusión de la innovación y la hospitalidad, representando un cambio en la forma en que los huéspedes interactúan con los espacios en los que se albergan. A partir de este sistema, basado en cápsulas automatizadas e inteligentes, Scan and Buy promueve el desarrollo vanguardista de los alojamientos del siglo XXI, promoviendo no solo la eficiencia operativa, sino también la excelencia de la experiencia hotelera contemporánea.

Uno de los primeros hoteles inteligentes en Europa Scan and Buy es un sistema tecnológico avanzado que se ha diseñado a partir de una propuesta exclusiva de hotel inteligente, basado en un software automático que se adecúa a distintos alojamientos, con un conjunto de prestaciones de última generación que funcionan mediante Inteligencia Artificial.

El núcleo de esta iniciativa radica en la instalación de una solución móvil y flexible que le ofrece al huésped la capacidad de gestionar su experiencia de alojamiento de principio, a fin desde la comodidad de su propio smartphone. Al contar con las cápsulas Scan and Buy al interior de la infraestructura hotelera, la necesidad de largas esperas en el mostrador de recepción se desvanece, ya que el check-in y check-out se convierten en procesos autónomos, impulsados por la simplicidad y la seguridad de un sistema basado en códigos QR. Es así que se transforma por completo el alojamiento, convirtiéndolo en un hotel inteligente, ágil y eficiente.

La innovación de Scan and Buy en el sector hotelero Las soluciones de Scan and Buy no solo ofrecen acceso seguro a las habitaciones mediante una aplicación, sino que también ofrecen una gama de funcionalidades que transforman la estancia en una experiencia personalizada y cómoda. Desde encender o apagar las luces hasta seleccionar la música ambiente, los huéspedes tienen el control total de su entorno a través de este sistema. Además, la plataforma facilita la compra de excursiones y productos del hotel, incluyendo alimentos y bebidas disponibles las 24 horas del día, todo sin salir de la habitación.

Un componente innovador adicional es la incorporación de Lockers Privados Inteligentes, que ofrecen un espacio seguro para guardar el equipaje mientras se explora el destino sin preocupaciones. Es un servicio que optimiza la privacidad y la seguridad, al tiempo que contribuye a aligerar la carga del equipaje durante la estancia.

El conjunto de prestaciones avanzadas de Scan and Buy es potenciado a través de la Inteligencia Artificial del sistema, capaz de aprender y adaptarse al comportamiento de los huéspedes. Analizando sus movimientos, intereses y personalidad, la aplicación garantiza un entorno que se ajusta a sus preferencias, para asegurar una experiencia de alojamiento excepcionalmente cómoda y personalizada. Es así que Scan and Buy construye un hotel inteligente que está marcando una nueva era en la hotelería europea, consolidándose como un líder visionario en la evolución de la hospitalidad con rentabilidad y eficiencia.