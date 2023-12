Todo acerca de Zero Latency, finalista en los VR Awards de Rotterdam y en los MAPIC Awards de Cannes

Los centros de realidad virtual inmersiva trabajan con una tecnología que permite a los usuarios sumergirse en un mundo generado por computadora, empleando dispositivos como visores de pantalla y sensores de movimiento.

Esto permite a los participantes interactuar en un entorno virtual sintiéndose como si de verdad estuvieran allí, lo que se conoce como experiencia de inmersión. Zero Latency es una empresa experta en este campo que cuenta con centros en más de 100 ciudades repartidas por todo el mundo. En España, concretamente, sus 8 centros se sitúan en Madrid, Barcelona, Terrassa, Zaragoza, Bilbao, Arroyomolinos y L'Eliana.

Este año se encuentra entre las finalistas a los MAPIC Awards y a los VR Awards, dos importantes premios que entrega el sector de los Centros Comerciales en el caso de los MAPIC Awards y la industria de la realidad virtual en el caso de los VR Awards.

Plataforma Gen3 de Zero Latency, nominada a los VR Awards 2023 La firma de realidad virtual Zero Latency ha sido nominado a los premios especializados VR Awards 2023. Este espacio ha sido reconocido en la categoría de "Entretenimiento VR basado en la ubicación del año". Esta nominación está dirigida a empresas que han trabajado para crear experiencias fuera de casa de calidad en atracciones, como parques temáticos, juegos, cines, museos, entre otras.

Zero Latency se sitúa entre los finalistas de esta categoría gracias al desarrollo de su plataforma de última generación Gen3, que garantiza una experiencia inmersiva y única en todo el mundo. Con nuevos auriculares HTC VIVE Focus 3 personalizados, el novedoso renderizado remoto, apoyado en la tecnología WIFI6e, permite a los clientes explorar las reconocidas experiencias que provee esta compañía a través de vídeo 5K y sonido espacial 3D, sin necesidad de ordenador, mochila, ni cables.

Los VR Awards, que este año se celebran en Rotterdam, son reconocimientos que gozan de mucho prestigio dentro del mundo de la realidad virtual. En ellos, un jurado conformado por creativos y líderes de destacadas compañías del mundo de la realidad virtual reconocen cada año a los mejores estudios, creaciones y empresas del sector.

Concepto de ocio del año en los MAPIC Awards Los MAPIC Awards tienen su origen en 1996, e inicialmente buscaban reconocer la excelencia y la innovación en la industria inmobiliaria minorista, premiando los proyectos más valiosos, sustentables y visionarios del sector.

Para esta edición de los premios se incluyen nuevas categorías que tienen como objetivo rendir tributo a los conceptos, la regeneración y los proyectos de desarrollo más innovadores a nivel internacional. Dentro de esas categorías, hay una que reconoce el papel que los centros de experiencias y atracciones de realidad virtual están jugando en la sociedad.

De esta manera, Zero Latency está presente entre los finalistas a la categoría "Concepto de ocio del año" en la entrega de los MAPIC Awards 2023. La entrega de los premios se realizará en una cena de gala, el 29 de noviembre de 2023, en el Palais des Festivals de Cannes.

Con estas nominaciones, Zero Latency ve reconocido su innovador trabajo en el sector del ocio con realidad virtual inmersiva.