Carlos Saiz Smile habla sobre las ventajas de los dientes limados para carillas

Los dientes limados para carillas es un procedimiento previo que se realiza para implantar las fundas dentales.

Hoy en día, el uso de las carillas dentales sigue en constante desarrollo, pero uno de los procesos que más temen los pacientes es el limado. Por esta razón, el Dr. Carlos Saiz, odontólogo y especialista de la clínica de estética dental Carlos Saiz Smile, especifica el procedimiento que se lleva a cabo antes y durante el limado dental.

Limado de dientes: previo en la colocación de carillas Las carillas dentales mejoran la apariencia de los dientes, proporcionando una sonrisa estética y más blanca. Para garantizar una adaptación completa, se debe llevar a cabo el proceso de limado dental.

Este es un paso fundamental para la colocación de las carillas y se realiza directamente en el diente natural del paciente. Su función principal es ajustar el tamaño y la forma, para lograr una apariencia más uniforme, eliminando así las formas irregulares y desequilibradas.

De hecho, en el caso de que falte algún milímetro para colocar la funda, el limado se encarga de preparar la zona, proporcionando el espacio que se requiere.

Una de las dudas más recurrentes es sobre el dolor y la duración del proceso. En primer lugar, obtener dientes limados para carillas no es doloroso, ya que el dentista se encarga de colocar anestesia local; en algunos casos, los pacientes presentan una ligera presión, pero en general no experimentan dolor. En cuanto al tiempo de duración, este va a depender de las correcciones que se deben hacer en cada diente, de manera que el odontólogo es quien determina las piezas dentales que requieren limado y la profundidad del mismo.

Asimismo, es importante destacar que, dependiendo del material, el limado suele ser más profundo o incluso necesario. Por ejemplo, las carillas de composite no requieren limado previo, a diferencia de la porcelana o la resina que sí lo necesitan.

Además, los avances en este proceso han impulsado la reducción del diseño de las carillas, por lo que ya no es necesario limar a un grosor muy profundo.

Paso a paso del limado dental para carillas En primer lugar, se evalúan las condiciones de los dientes mediante radiografías y fotografías para tener una visión completa. Después, partiendo de los objetivos estéticos, se comienza a realizar la preparación de los dientes. En este proceso, se lima la capa del diente donde se va a colocar la carilla, con el uso de herramientas precisas que mantienen la integridad del diente y eliminan el grosor necesario.

Más tarde, se realiza la toma de impresiones y una colocación provisional de carillas, hasta que las definitivas están listas; de esta manera, los dientes limados quedan protegidos.

Por otro lado, es importante señalar que no todas las dentaduras son aptas para el proceso de limado, generalmente se aplica en pacientes con un esmalte dental suficiente para soportar el limado. También en dentaduras con buena salud e higiene dental.

En todo caso, se recomienda asistir a un equipo experto, quienes se encargan de determinar el material y el proceso adecuado para cada paciente.