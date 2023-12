For Easy Work sobre la transformación digital de los permisos de trabajo

Los permisos de trabajo se utilizan para autorizar labores en condiciones inusuales que pueden ser potencialmente peligrosas. Este proceso de autorización incluye evaluación de riesgos y creación de protocolos de seguridad, comunicación y supervisión. En todos los casos, el objetivo es minimizar los riesgos de salud, seguridad y sostenibilidad.

Con respecto a esto, los especialistas de For Easy Work comentan que, gracias a la transformación digital, actualmente es posible contar con permisos electrónicos y virtuales que mejoran tanto la eficiencia como la seguridad en el ámbito laboral. Esta empresa lleva a cabo tareas de consultoría especializada en seguridad y salud. Además, se dedica al desarrollo de aplicaciones móviles para prevenir riesgos laborales y hacer que la gestión de la seguridad en el trabajo sea más eficiente.

Permisos de trabajo digitales con el software AsseWorks de For Easy Work Esta compañía ha creado una aplicación para gestionar permisos de trabajo digitales llamada AsseWorks. De esta manera, es posible crear rápidamente cualquier tipo de permiso asignando, la implantación de medidas a responsables concretos. A su vez, cada una de estas autorizaciones puede ajustarse a los plazos que sean necesarios y también se pueden prorrogar.

Además, la app AsseWorks permite el registro de mediciones atmosféricas, control de los equpos de medición, registro de trabajadores y recursos preventivos, y facilita la paralización de las tareas cuando surgen peligros. De esta manera, es posible mejorar la seguridad en un espacio de trabajo.

Por otra parte, esta plataforma permite ganar en eficiencia, ya que los riesgos, instrucciones, medidas preventivas y otros factores pueden automatizarse en cada permiso de trabajo. Al mismo tiempo, toda la información puede estar disponible en distintos idiomas para un mismo permiso de trabajo eliminando barreras idiomáticas en el caso de trabajadores extranjeros.

AsseWorks también facilita el control y la auditoría de todas las fases de un permiso de trabajo a través de la web. En este mismo sentido, permite crear flujos de información rápidos y automáticos mediante notificaciones push.

¿Qué elementos deben estar incluidos en los permisos de trabajo? Un sistema de permisos de trabajo efectivo abarca diversos aspectos cruciales para garantizar la seguridad en cualquier entorno laboral. En primer lugar, es esencial identificar las áreas peligrosas y determinar los tipos de trabajos que se consideran más críticos por su peligrosidad. Además, es necesario evaluar riesgos y asignar a una persona autorizada para aprobar trabajos peligrosos.

Por otro lado, la comunicación regular de los protocolos a los trabajadores y la determinación de la duración permitida para tareas peligrosas son aspectos fundamentales para mantener un entorno laboral seguro.

Por último, es importante llevar a cabo una monitorización constante y auditorías regulares para asegurar la eficacia y la mejora continua del sistema de permisos de trabajo.

Con la aplicación AsseWorks de For Easy Work es posible automatizar los permisos de trabajo, aprovechando los beneficios que ofrece la transformación digital. De esta manera, una empresa puede mejorar tanto en seguridad como en eficiencia.