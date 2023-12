Bombilla Amarilla marca una época dentro del marketing digital hispanohablante

Las agencias de marketing digital se han convertido en elementos cruciales para el crecimiento de los negocios de este nuevo siglo. La razón de esto es el potencial que ofrece el mundo digital para dar a conocer una marca a una audiencia objetivo bajo un costo accesible y una posibilidad de expansión significativa.

Bombilla Amarilla, una innovadora empresa de marketing digital, facilita este crecimiento a través de una gran variedad de servicios dirigidos a cualquier tipo de compañía o proyecto, pero especializados en pymes y negocios B2B. Esta empresa se diferencia de otras compañías especialistas en marketing online porque agrega la personalización en cada una de sus soluciones para crear estrategias diferentes, atractivas e innovadoras.

Actualmente, Bombilla Amarilla está liderada por Francisco Manuel Ruiz (fundador), Gustavo Jiménez (estratega y segundo al mando), Elisabeth Abril (experta SEO) y José Manuel Pérez Fortes (líder informático). Cada uno de ellos es especialista en el ámbito digital y en el rol que desempeña. Además, Fran Ruiz es el impulsor de PRODIPYME, un proyecto pionero centrado en promover y potenciar la digitalización de pymes mediante una fórmula sencilla, innovadora y vanguardista.

Gracias a sus características, se ha convertido en una empresa de marketing digital relevante en el mercado moderno español. En esta entrevista, Fran Ruiz habla sobre la evolución de la agencia, centrándose especialmente en el laboratorio de marketing y en PRODIPYME.

¿Cómo se define Bombilla Amarilla de cara a sus clientes?

Bombilla Amarilla es una agencia de marketing digital funcional e integral donde cubrimos hasta 15 servicios diferentes para una completa digitalización de cualquier negocio, producto y servicio. Aunque estamos especializados en negocios locales, pymes y B2B.

De cara a nuestros clientes, nos caracterizamos por la personalización, exclusividad, adaptabilidad, creatividad y la dedicación al 100 % a ellos. De esa forma, podemos crear un ecosistema digital totalmente adaptado y personalizado a nuestros clientes y, así, dedicarles el tiempo necesario para cumplir todos los objetivos marcados junto a ellos. Esta fórmula nos ha permitido conseguir una muy alta cantidad de casos de éxito y que la mayoría de nuestros clientes sigan con nosotros desde la creación de la agencia.

¿Cuáles son las características clave que os distinguen como una empresa de marketing digital innovadora y de calidad?

La característica número uno que nos diferencia de cualquier otra agencia o profesional del marketing es la personalización, la exclusividad, la creatividad y el trato personal que intentamos generar con nuestros clientes para estar totalmente sincronizados para la consecución de los objetivos. Nos enfocamos totalmente en las necesidades del emprendedor o de la emprendedora, en su cliente ideal, en su sector, en su naturaleza e idiosincrasia, en lo que la hace diferente a su competencia.

Nos tomamos muy en serio nuestro trabajo y "vendemos" desde la honestidad y la responsabilidad que supone que alguien nos confíe uno de los aspectos más preciados de su vida, como es su negocio, producto o servicio.

Además de la personalización, la honestidad y la responsabilidad, nos definen nuestros numerosos y variados casos de éxito con negocios de diferente índole y sector, estando especializados en negocios B2B y pymes. Las certificaciones que poseemos por parte de Meta y Google también hacen que seamos una agencia de marketing digital diferente, innovadora y de calidad.

Por otra parte, buscamos siempre también una línea disruptiva diferente para nuestros clientes, según su naturaleza, idiosincrasia y sector, como hemos comentado anteriormente, y lo conseguimos tras una exhaustiva investigación de sus competencias en cuanto a huella digital se refiere y de los puntos claves y diferenciadores de ellos.

¿En qué consiste un laboratorio de marketing? ¿De dónde surge la idea de crearlo?

Nuestro laboratorio de marketing consiste en una serie de datos objetivos y reales, basados en nuestra experiencia, proyectos propios e investigaciones realizadas, que determinan por qué es importante digitalizarse, invertir en marketing, cultivar la marca y todo ello, hacerlo con nosotros.

La idea surge tras un primer año de funcionamiento del proyecto PRODIPYME en una pequeña localidad de la cual soy natural y vivo a día de hoy, Alcalá de los Gazules (Cádiz). Por seguir esa línea disruptiva, diferente y original que seguimos siempre, tanto para nuestros clientes como para nosotros mismos, nos reunimos con la asociación de empresarios locales, y empezamos junto a ellos un proyecto de digitalización y marketing (PRODIPYME), el cual acercábamos por primera vez a los empresarios de la localidad, la profesionalización de la huella digital de sus negocios.

Tras la finalización del primer año de proyecto, como decía, viendo que habíamos tenido unos resultados muy positivos, tanto por semestres como anuales, nos dimos cuenta de que los motivos por los que much@s emprendedor@s en muchas zonas de la geografía nacional no invertían en digitalización y marketing era, sobre todo, por desconocimiento y desconfianza. Por ello cobra mucho más sentido y lógica, observando los resultados, mostrar a través de nuestro laboratorio cómo un negocio, producto o servicio cambia radicalmente y se expande, llegando a muchos más clientes y potenciando su escalabilidad.

Así, con el laboratorio potenciábamos también que más emprendedor@s fueran conscientes de las bondades de invertir en digitalización y marketing, de su importancia y de la repercusión positiva que tenía para sus negocios hacerlo con buenos profesionales del sector, seamos nosotros o no.

El laboratorio consta de tres partes:

1-PRODIPYME y 4 casos de éxito conseguidos con datos reales durante el primer semestre y anual.

2-Datos objetivos de por qué digitalizarse e invertir en marketing: redes sociales más importantes y número de usuarios activos al día, horas en España dedicadas a internet y a las redes sociales, facturación trimestral en España en comercios electrónicos…

3-Datos propios mostrados mediante gráficas sobre nuestra experiencia, casos de éxito antes de PRODIPYME, casos de éxito en 6 meses o menos, facturación conseguida para nuestros clientes organizado por sectores… Datos de por qué somos una de las mejores opciones para l@s emprendedor@s que quieran servicios de digitalización y marketing.

¿Qué es PRODIPYME y cómo ayuda a entidades y emprendedores?

PRODIPYME es el acrónimo de Proyecto de Digitalización de Pymes y Autónomos y es un servicio complementario que poseemos, destinado a conjuntos de emprendedor@s. Es una idea pionera e innovadora de marketing que no riñe con la sencillez, ya que la fórmula es bastante sencilla: ayudar a todo el/la pequeño/a y mediano/a emprendedor/a a tener un negocio modernizado y actual, sacándole el máximo partido a su huella digital en todos los sentidos.

Así potenciamos (como ya está pasando) la existencia de más emprendedor@s, además de que los que están luchando hoy día con su negocio abierto desde hace años, o desde siempre, tengan esta red de seguridad para estabilizarse y crecer.

Solo se necesitan conjuntos de empresarios y pymes (como asociaciones, confederaciones o consorcios) para optar a esta innovadora y pionera idea.

En su primer año de vida hemos conseguido bastantes testimonios positivos por parte de integrantes, ciudadanos y políticos locales y provinciales, además de unos resultados más positivos de lo que pensábamos a priori.

A día de hoy es un proyecto que seguimos trabajando en mi localidad natal, Alcalá de los Gazules (Cádiz), y que estamos luchando para ampliar y ayudar a más emprendedor@s y a sus asociaciones, a nivel provincial, autonómico y nacional.

¿Podrías hablarnos un poco de la trayectoria de este proyecto?

Comenzamos en agosto de 2022 en mi localidad natal, Alcalá de los Gazules (Cádiz), como se ha comentado anteriormente, con 10 integrantes (incluyendo las redes sociales turísticas del ayuntamiento).

Creamos un paquete de servicios mínimos para ellos que eran:

1-Community management: estrategias, posts semanales y gestión de redes sociales todo a nivel orgánico.

2-Configuración de ficha de Google My Business: algo fundamental, sobre todo en negocios hosteleros donde se mira mucho las fotografías de los platos, dónde se encuentra ubicado exactamente, reseñas y estrellas.

3-Edición de imágenes y de vídeos: preparar, diseñar y publicar imágenes y vídeos para las redes sociales y la ficha de Google.

4-Fotografía profesional: realización de fotografías, algo clave para desmarcarse de la competencia en redes, además de dar un salto de calidad a sus huellas digitales.

Conseguimos que más del 50 % de los 10 integrantes que se sumaron al proyecto, fueran casos de éxito que doblaran su inversión económica a corto plazo (en menos de un año). En total fueron 6 casos de éxito, de los cuales, 4 están documentados en nuestra web.

Estos resultados han hecho que surjan nuevos emprendedor@s en la localidad, además del reconocimiento al trabajo realizado en forma de galardón por parte del ayuntamiento local. De hecho, parte del trabajo desempeñado en la promoción turística del municipio en redes sociales ha servido para que sea preseleccionado como uno de los pueblos mágicos de España en 2024.

Estamos muy orgullosos de PRODIPYME, de los resultados obtenidos y del impacto positivo que está causando a nivel local, por ello estamos trabajando para llevar PRODIPYME a escala provincial, autonómica y nacional.

¿Cuáles son las estrategias que consideráis clave para generar una digitalización efectiva?

Como todo en la vida, se necesita orden y equilibrio, no se puede crear una casa por el tejado. Por eso, nuestro primer paso antes de trabajar con un futuro cliente es analizar y auditar (a nivel de digitalización y marca) la empresa, producto o servicio que se nos propone.

Partiendo de esta premisa, la estrategia efectiva sería:

1-Análisis y auditoría del negocio, producto y servicio.

2-Comunicación directa y constante con las personas responsables.

3-Presentación de datos y estrategias consensuadas con dichos responsables.

4-Puesta en marcha de objetivos a corto, medio y largo plazo.

5-Observación de datos y comunicación.

6-Capacidad para modificar estrategias y objetivos respecto a cambios del mercado y resultados obtenidos a corto plazo.

Todo esto siempre a priori y trabajando de manera muy personalizada según sector, naturaleza e idiosincrasia de cada negocio, como siempre decimos.

¿Qué recomendaciones darías a las empresas que son reticentes a sumarse a la transformación digital?

Todas saben que es importante hacerlo, pero existen falsos mitos que sería importante derribar cuanto antes, como la cuantiosa inversión económica sin resultados o el típico "no va a servir para mi sector".

La primera recomendación es abrir la mente para adaptarse a este mundo de cambios constantes con respecto a la digitalización.

La segunda sería solicitar presupuestos en valor a lo que necesita realmente la empresa.

La tercera recomendación sería encontrar al profesional que más confianza y honestidad (con base en los objetivos alcanzables) haya demostrado.

La cuarta sería conocer los datos objetivos positivos acerca de estar digitalizados, como, por ejemplo: la media de horas y usuarios activos en redes sociales en España es de 2 horas al día y 38,4 millones de españoles; esto hace que las redes sociales sean un gran nido de potenciales clientes.

Este es solo un dato, hay muchos más por los que la balanza para apostar por digitalización y marketing es todo un acierto.

De cara al futuro de Bombilla Amarilla, ¿cuáles son vuestras apuestas a corto y a largo plazo?

Seguir más o menos la misma línea por la que estamos ahora mismo, invirtiendo el tiempo que sea necesario para la consecución de objetivos para nuestros clientes, marcando el camino adecuado y seguir siendo honestos con ell@s para transformar sus negocios, productos y servicios en aquello que siempre habían soñado, con garantías absolutas de que cuidaremos de lo suyo como si fuera nuestro. Al final, sus éxitos son nuestros éxitos.

Sobre el equipo de Bombilla Amarilla Bombilla Amarilla está formada por un equipo de amplia trayectoria que, como ellos mismos dicen, trabaja con dedicación para lograr resultados que permitan crecer a sus clientes.

Francisco Manuel Ruiz (Fran Ruiz) es el fundador de la agencia. Este gaditano de 33 años es todo un apasionado del marketing digital, una persona muy metódica que vigila hasta el último detalle y que siempre está empujando para que tanto el equipo como los clientes se mantengan cohesionados hacia la consecución de objetivos. Su pasión y entrega es pieza fundamental para que esta agencia de marketing vaya consiguiendo día a día sus metas. Él está presente en todos los procesos dentro de la agencia, pero sobre todo en campañas ads y SEM, web, edición de vídeos y estrategias. Se ha formado con referentes como Roberto Gamboa.

Gustavo Jiménez es el número dos en la agencia y el estratega junto a Fran. Formado en el mundo industrial, con amplia experiencia en el sector comercial y técnico, inconformista por naturaleza, lo que hace que siempre siga formándose en diferentes cursos de toda tipología y sectores; en un mundo tan diversificado, se necesita aglutinar conocimiento de todo ello. El desarrollo de la marca, la huella digital de los negocios, el videomarketing, el blockbuster y el contacto con el cliente son los sectores que desarrolla dentro de la empresa, una pieza clave de cara al desarrollo de las estrategias comerciales para el éxito de sus clientes.

Elisabeth Abril también es parte del equipo y es especialista SEO con más de 5 años de experiencia en posicionamiento web y WordPress. Desde sus inicios se centró en el posicionamiento web, ya que es la base de toda web de éxito, con él crea unos cimientos fuertes desde los que poder despegar y crecer de forma constante. Como siempre dice ella, el SEO es como un puzle, y poco a poco se deben unir todas las piezas para tener una web bien posicionada. Sus conocimientos se basan sobre todo en la práctica y en su capacidad autodidacta. Ha aprendido también de grandes SEO, como Romuald Fons, y cursado formaciones de Google, además de cursos online en IAB Spain, la Escuela de Organización Industrial y el Instituto de Economía Internacional.

José Manuel Pérez Fortes es el informático de cabecera, y toda la parte avanzada es su campo de trabajo. Análisis, programación e informática serían sus tres pilares dentro del equipo, además de ser un perfil técnico como desarrollador full-stack (web/móvil), con total capacidad para la creación de apps, algo muy demandado hoy en día. También cuenta con amplios conocimientos en marketing digital, habiéndose formado con referentes como Roberto Gamboa o Ana Ivars.