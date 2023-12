Fidelidad sonora y calidad de audio en la reproducción de campanas, gracias a Belltron

Las campanas son un elemento tradicional de la liturgia católica que nunca pasa de moda. Estos instrumentos idiófonos portan un sonido inconfundible en cada edificio eclesiástico y el repique de cada uno de ellos tiene relación con determinados eventos concretos como celebraciones religiosas, bodas, funerales, vísperas, bautizos o convocatorias a misas, entre otras cosas.

Hoy en día, como producto del incesante avance tecnológico, los campanarios clásicos han sido sustituidos por sistemas electrónicos que pueden efectuar una réplica fiel de su tañido e incluir otras prestaciones de última generación.

En este marco, Belltron es una firma italiana que hace su aporte a la tradición católica mediante la más alta fidelidad sonora y calidad de audio en la reproducción de campanas para diversas instalaciones eclesiásticas.

Productos tecnológicos que cubren las necesidades de la comunidad cristiana Las campanas, desde su existencia, siempre constituyeron un símbolo de alegría, fiesta y unión de los feligreses que no solo ven representada la palabra de Dios en su constante tañido, sino también hitos trascendentes de la vida comunitaria y la invitación al recogimiento, a la oración o congregación de los devotos.

Sin embargo, actualmente se plantea un inconveniente a partir de la presencia de iglesias que no cuentan con un campanario y de parroquias que tienen sus campanas reales en desuso por diferentes motivos. Incluso existen otras instituciones eclesiásticas que ni siquiera prevén la colocación de estos instrumentos por no disponer de los recursos económicos suficientes como para materializar esta acción.

Dentro de este contexto, Belltron es una marca internacional (con sede comercial en Madrid) que supo interpretar las necesidades de la comunidad cristiana para fabricar y comercializar sistemas de campanas electrónicas y productos tecnológicos – con la más alta calidad sonora – que satisfacen tanto la exigencia de los párrocos como de los parroquianos.

Dispositivos electrónicos con un sonido premium Belltron, en su plataforma web, despliega una amplia gama de campanas electrónicas, modelos de carillones electrónicos, cuadros de mando, motores lineales o rotativos y otras soluciones de megafonía de vanguardia para la actividad habitual de templos, parroquias e iglesias.

Los carillones electrónicos de la empresa italiana pueden actuar como control remoto de las campanas reales o simular su reproducción con una máxima fidelidad sonora. Es un equipo, que cuenta con un sistema operativo de alta eficiencia, capaz de almacenar más de 10.000 melodías preestablecidas e incluir programaciones extraordinarias como encendido de luces, calefacción, apertura de puertas, etcétera.

La marca también comercializa los cuadros de mando que facilitan tanto la programación del movimiento del campanario real como la sincronización de melodías programadas, según el calendario litúrgico perpetuo. Además, abarca los motores lineales y rotativos que permiten liberar a las campanas de las oscilaciones gracias a la fuerza de un campo electromagnético.

Belltron, en definitiva, lleva más de 40 años cautivando el corazón de los fieles a partir de combinar la tradición e innovación en campanas electrónicas y equipos de megafonía que responden a los requerimientos de los párrocos.