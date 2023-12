Cacao revoluciona el turismo de Motril. La fusión de creatividad humana e IA define el futuro de la promoción turística

En un movimiento que redefine las fronteras de la publicidad en el ámbito turístico, la agencia Cacao ha desplegado su ingenio y visión de futuro en una campaña pionera para el Ayuntamiento de Motril. Bajo la dirección de Álvaro García, CEO, y con el impulso creativo de Curro Mera, director creativo, Cacao ha integrado de manera magistral la inteligencia artificial (IA) con la inventiva humana, presentando una serie de diseños que capturan la esencia de Motril.

Innovación y visión: tejiendo el relato de Motril El diseño y desarrollo de la campaña de Motril es un esfuerzo colaborativo que destaca la contribución de cada miembro del equipo de Cacao. La narrativa visual se ha cuidado meticulosamente para ir más allá de atraer visitantes, buscando sumergirlos en la rica historia y cultura de Motril. Las piezas creadas no son meras imágenes; son historias contadas a través de un collage que celebra la naturaleza, el deporte y la gastronomía, elementos que son el corazón de la identidad de Motril. La visión global y la cohesión entre las distintas creatividades reflejan un compromiso conjunto con la autenticidad y la resonancia emocional.

La mano humana en la era de la IA "Aunque la IA es una herramienta poderosa, la chispa de la creatividad surge de la mente humana", afirma Curro Mera. "Nuestra misión fue guiar a la IA para que los detalles y la ejecución de nuestras visiones fueran impecables, manteniendo siempre el alma de Motril en el centro de la narrativa".

Impacto y percepciones: resonancia con el público Álvaro García señala la importancia de medir el éxito más allá de las métricas tradicionales: "Queremos que la gente vea Motril como algo más que un destino óptimo. Algo que solo se consigue generando experiencias genuinas y recuerdos duraderos".

Difusión y resonancia: un esfuerzo conjunto En la difusión de esta campaña innovadora, la aportación de Dominique Bertholet, directora de comunicación, se ha enfocado en garantizar que la visión de Cacao y la esencia de Motril lleguen al público de manera efectiva. Bertholet, junto con el equipo de comunicación de Cacao, ha trabajado para que el mensaje de la campaña resonara no solo en Motril, sino en un contexto más amplio, destacando así la narrativa creada por Cacao.

Reflexiones finales: la IA como compañera, no como reemplazo Con la campaña de Motril, Cacao establece un precedente en cómo la IA puede ser un aliado estratégico para amplificar la creatividad y el alcance humano. Como concluye Daniel Salvatierra, director general de la consultora, "la tecnología nos abre puertas, pero somos nosotros quienes debemos cruzarlas". Esta campaña no solo ha puesto a Motril en el mapa, sino que también ha consolidado a Cacao como un visionario en la intersección de la tecnología y la narrativa creativa.