Disfrutar de un paseo en barco por la Bahía de La Concha y la costa de Donostia San Sebastián

La bahía de la Concha está situada frente a la ciudad de San Sebastián y ofrece un paisaje de gran belleza natural. Este espacio alberga las playas de la Concha y Ondarreta, y cuenta con la isla de Santa Clara, ubicada a unos 1.000 metros de la costa. Si bien con frecuencia se producen cambios de marea, las aguas de esta bahía suelen ser ideales para realizar un paseo en barco.

A la hora de realizar una excursión de este tipo, es posible recurrir a los servicios de Ciudad San Sebastián. Esta empresa organiza excursiones en un barco catamarán que permiten disfrutar de la belleza de esta bahía y visitar distintos puntos de interés como la playa de la Concha, Ondarreta, el Peine del Viento, Kursaal, Zurriola, Paseo Nuevo y la isla de Santa Clara.

Paseo en barco por la costa donostiarra con Ciudad San Sebastián Esta excursión tiene una duración aproximada de 40 minutos y permite que los turistas observen desde el mar los puntos de interés de la costa donostiarra. Para ofrecer una mejor experiencia, esta empresa dispone de una aplicación propia con una audioguía interactiva. Al descargarla en un teléfono móvil es posible recibir información sobre los puntos de interés que se visitan durante el recorrido.

Esta actividad es accesible, por lo que resulta apta para familias con niños. En particular, los menores de 12 años y los mayores de 65 tienen descuento. Además, los menores de 3 años no pagan ticket. Tanto los grupos grandes como las familias numerosas pueden acceder a distintas promociones.

Por otro lado, esta excursión se puede realizar en castellano, francés, inglés y euskera.

A su vez, el barco catamarán de Ciudad San Sebastián es moderno y cómodo. A bordo hay servicio de bar y baños. Además, las mascotas son bienvenidas. Tanto la salida como el desembarque se realizan desde la escalera 1 del muelle del puerto pesquero de San Sebastián.

La bahía de la Concha es uno de los puntos turísticos más destacados de San Sebastián Este espacio es uno de los predilectos por los turistas. Por lo tanto, se trata de un punto turístico muy visitado y fotografiado. En particular, la de la Concha está considerada como una de las playas urbanas más bellas de Europa. Esto se debe a sus arenas blancas y a la elegancia con la que se integra a la ciudad. Con respecto a esto, el paseo de la Concha destaca por las formas ornamentales de sus barandillas y sus farolas.

Además, la presencia de la isla de Santa Clara en el centro de la bahía es otro de los elementos característicos del paisaje de esta zona. Esta pequeña masa de tierra cuenta con una playa, un faro y distintos senderos en los que hay merenderos y cafés.

Realizar un paseo en barco de la mano de Ciudad San Sebastián es una buena manera de disfrutar de la belleza de la bahía de la Concha.