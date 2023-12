"Lo que más me gusta es contagiar mi ilusión por los grupos a los que entreno"

Sergio Figueroa Arroyo nació en Madrid hace 40 años, es licenciado en CyTA (Ciencia y Tecnología de los Alimentos) por la Universidad Autónoma de Madrid. Después de desarrollar su carrera como como jugador de voleibol en Voley Playa Madrid, actualmente ostenta el título de Entrenador de voleibol nivel III por la RFEVB y ocupa el cargo de entrenador del equipo masculino de SM2 de Vóley Playa Madrid.

P - ¿Siempre fue el voleibol tu primera opción a la hora de practicar deporte?

S.F.- Quizás por la pasión que sentía mi padre por el fútbol, fue el primer deporte que apareció en mi vida, si bien es cierto que tuvimos la oportunidad de probar muchos otros, el voleibol fue uno de los últimos en llegar a mi vida cuando tenía 15 años.

P- ¿Qué fue lo que hizo que te plantearas ser entrenador de voleibol?

S.F.- Durante mi etapa como jugador ya compaginaba mis entrenamientos con la dirección de equipos. Me gustaba mucho enseñar y ver que con mi trabajo ayudaba a mejorar a l@s deportistas. Sentía además que les transmitía una pasión, una manera de vivir que a mí me hace muy feliz.

P- ¿Qué jugadores /entrenadores han sido los que más han influido en tus etapas, primero como jugador y luego como entrenador?

S.F.- como jugador Rafael Pascual fue un referente (creo que es el único ídolo que he tenido en el mundo del deporte). Como entrenadores de todos he aprendido mucho, pero por lo que han supuesto en mi carrera deportiva destacaría a Roberto Rubio, que fue quien me transmitió esa pasión por el voleibol y me ayudo en mi formación.

Jeans Acea del cual aprendí lo importante que era tener un papel diferencial en el equipo y me enseñó como liderar un grupo y Aitor Barreros mi entrenador en Superliga con Voley Playa Madrid por todo su conocimiento del cual sigo aprendiendo.

P- ¿Tienes o tenías alguna manía/ritual a la hora de preparar un partido o durante tu etapa como jugador antes de saltar a la pista?

S.F.- No soy muy maniático, es verdad que sobre todo cuando íbamos fuera, solía revisar varias veces que llevaba la equipación.

P- Como bien sabes, el voleibol, es un deporte en el que el reglamento cambia constantemente. Si pudieras ¿Qué norma quitarías o incluirías para mejorar el juego?

S.F.- En la actualidad estoy contento con la normativa

P- ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de ser entrenador?

S.F.- Lo que más me gusta es contagiar mi ilusión por los grupos a los que entreno. Cuando ves a un jugador o jugadora llena de energía que está deseando aprender y mejorar, para mi es una satisfacción muy grande.

Creo que lo más duro como entrenador es gestionar la frustración del equipo, eres el máximo responsable y tienes que dar soluciones constantemente. Lo más difícil de transmitir es que, en muchas ocasiones puedes estar dando lo mejor de ti y no quiere decir que vayas a tener éxito. Precisamente y con el tiempo, he aprendido que el mayor de los éxitos es disfrutar el camino y sobre todo hacerlo con los que lo viven intensamente como tú.

P- Como entrenador, has tenido la oportunidad de entrenar tanto a chicos como a chicas. ¿Encuentras muchas diferencias a la hora de entrenar a uno u otro equipo?

S.F.- Siempre hay diferencias, ni mejores ni peores, ya no solo entre hombres y mujeres sino dentro de los propios grupos, conformar un grupo unido y fuerte mentalmente creo que es una de las cuestiones más importantes para un entrenador.

P- Cuando estás en el banquillo ¿Ves en los jugadores detalles que te recuerden a tu antigua etapa en la pista o ahora todo es muy diferente?

S.F.- Cuando nos juntamos los veteranos decimos que si hay diferencias pero seguramente sean más las similitudes que las diferencias.

P- Fuera de las pistas ¿Te gusta practicar algún deporte que no sea voleibol?

S.F.- Voy al gimnasio con frecuencia y me gusta salir a la montaña con la perra.

P- En España contamos con muy buenas canteras de voleibol, como Vóley Playa Madrid. Sin embargo, la mayoría de los grandes jugadores de élite terminan jugando en equipos extranjeros. ¿Crees que es más una cuestión económica o deportiva?

S.F.- Siempre es un reto jugar en las mejores ligas del mundo, además de aportar nuevas experiencias aunque creo que año tras año las ligas nacionales son más profesionales y los deportistas valoran mucho competir en España.

P- Si tuvieras que elegir otra profesión ésta ¿Cuál sería?

S.F.- Me encantaría dedicarme al mundo de la música, es una de mis grandes pasiones, de momento lo tengo como un hobby aunque ya me voy defendiendo con la guitarra, (risas).