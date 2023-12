Entrevista a Joan Ubia, Head of Digital Marketing en Pukkas. ¿Cómo será el marketing digital del futuro?

La presencia en internet es uno de los aspectos clave para las empresas en la actualidad. Avanzarse a lo que vendrá es una ventaja competitiva al alcance de algunos profesionales del sector.

Por ello, se ha entrevistado a Joan Ubia, Head of Digital Marketing en Pukkas. Una de las empresas pioneras en el sector digital de España para explorar las nuevas tendencias del marketing digital en 2024.

¿Cómo describirían a la empresa para la cual está orientada sus servicios?

Por lo general se trata de PYMES que necesitan optimizar su presencia en Internet, ya sea mediante campañas de inbound marketing, publicidad, la gestión de sus redes sociales o su presencia SEO. No obstante, trabajamos también con empresas grandes que necesitan apoyo externo para gestionar ciertos aspectos de su estrategia de marketing digital y no pueden hacerlo in-house.

¿Ofrecen sus servicios a empresas de cualquier tamaño?

Efectivamente, las empresas a las que damos servicio son tanto grandes empresas como PYMES. Gracias a la versatilidad de nuestro equipo, hemos podido siempre dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

¿Cuáles son los retos de trabajar para empresas que tienen un alcance de mercado internacional?

Es importante entender las vicisitudes de cada uno de los mercados. Un mismo producto / servicio puede tener una intención de búsqueda muy diferente, aun compartiendo el mismo idioma. En nuestro caso debemos tener una gran capacidad de reacción y de adaptación al cambio.

También nos encontramos con el factor burocrático, y que por lo general las empresas grandes requieren de una gran burocracia en algunos casos para la toma de decisiones. Esto nos afecta a nosotros de la misma forma, ya que para realizar ciertas acciones debemos esperar su aprobación.

¿Cómo se gestionan los plazos de los proyectos y cómo miden su éxito?

Es una parte esencial del Set Up del proyecto. Tanto en servicios mensuales, como en colaboraciones puntuales, debemos marcar unos objetivos comunes que deben ir medidos y calendarizados.

Siempre consensuamos objetivos a corto / medio / largo plazo. Empezamos por quick wins para que nuestro cliente pueda empezar a ver resultados cuanto antes.

¿Por qué sus soluciones tecnológicas están enfocadas para los teléfonos inteligentes y las tabletas?

Nuestro equipo de diseño hace años que implementó la filosofía de Mobile first. Cuando fui fichado para liderar el equipo de marketing digital, ya compartía ese credo, así que siempre hemos estado alineados.

Ofrecen un servicio de link building entre sus trabajos de marketing online. ¿Cómo consiguen crear backlinks en páginas web ajenas a las de la empresa cliente?

Utilizamos una serie de técnicas y estrategias que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. Entre estas, aplicamos las siguientes:

Guest blogging: Escribimos artículos de invitado en blogs o webs relevantes para el sector de nuestros clientes. De esta forma, conseguimos obtener un enlace a la web del cliente desde una página de autoridad.

Participación en foros y comunidades: Nos involucramos en foros y comunidades relevantes para nuestros clientes. De esta forma, conseguimos generar enlaces desde páginas web no indexadas por los buscadores.

Comentarios en blogs y webs: Añadimos comentarios relevantes a artículos de otros blogs o webs. Si el comentario es de calidad, es probable que el autor del artículo enlace a la web del cliente.

Social media: Usamos las redes sociales para compartir contenidos de nuestros clientes y generar enlaces.

¿Cómo actúan ante casos de crisis de comunicación y/o de comentarios negativos?

Cuando en Pukkas nos hemos visto en dicha situación o con ciertos clientes, hemos procurado que nuestra respuesta sea rápida, honesta y transparente. Es muy importante no ignorar los comentarios negativos y responder, mostrándonos comprometidos con la situación y siempre dispuestos a ofrecer una solución.

En definitiva, en caso de crisis, es importante actuar con rapidez y eficacia para minimizar el impacto de la situación.

Además de los servicios ofrecidos por Pukkas, ¿qué beneficios obtienen las empresas clientes?

En Pukkas nos identificamos por valores como la innovación, el pensamiento crítico y el oficio. Estoy seguro de que sin estos tres valores, no hubiéramos aguantado durante estos casi 30 años. Estamos comprometidos con la innovación, constantemente explorando nuevas tendencias y tecnologías para adelantarnos a lo que está por llegar. Sin olvidar todo lo que hemos vivido.

¿Qué los diferencia de la competencia?

Pukkas lleva desde el 1996 impulsando negocios online. De hecho, en mayo del mismo año, lanzamos una web que aún sigue activa y recibe visitas. Muy pocas empresas pueden decir lo mismo. Hemos visto la aparición de Google, la crisis de la burbuja puntocom, la aparición de la web 2.0, redes sociales… ahora llevamos tiempo explorando las IA.

Han sido 28 años de evolución constante, que hemos visto de todo y que nos hemos visto obligados a aprender y adaptarnos a todos los cambios que iban sucediendo. Lo que antes para nosotros era tecnología, hoy es una herramienta multidisciplinar.

¿Cómo planean integrar el nuevo gran avance de la tecnología, la Inteligencia Artificial, a su trabajo?

Debemos decir que ya la estamos usando en diferentes ámbitos de la empresa. En la parte más tecnológica, hemos implementado la inteligencia artificial como ayuda para generar código en las diferentes páginas web que creamos. Por otro lado, en el ámbito más creativo y de diseño gráfico, hemos implementado la IA en los programas de Adobe. Finalmente, en el ámbito del marketing digital, nos hemos ayudado de la IA tanto para inspiración de ideas de creación de contenido como para la creación del contenido para redes sociales, landing pages o blogs.

¿Cómo se mantienen actualizados con las últimas tendencias y tecnologías?

Consideramos que la formación continua es básica dentro del sector en el que nos encontramos. Siempre intentamos hacer cursos, formaciones y estar actualizados de las tendencias y novedades del sector consumiendo información en blogs, artículos y diferentes medios digitales. Otra estrategia que acostumbramos a usar es la asistencia a conferencias y eventos sobre diferentes temáticas dentro del ámbito de la tecnología y el marketing digital.

¿Crees que hay relación entre el marketing digital y la sostenibilidad en el futuro?

La sostenibilidad es definitivamente un aspecto crucial en el futuro del marketing digital. Los consumidores están cada vez más conscientes de las prácticas sostenibles, y las marcas que adoptan enfoques responsables no solo ganan la lealtad del cliente, sino que también contribuyen al bienestar del planeta.

En Pukkas, siempre aconsejamos a nuestros clientes potenciar este aspecto. Desde el embalaje hasta las prácticas publicitarias, estar comprometidos con la responsabilidad ambiental, ya que esta integración de valores será fundamental para el éxito futuro de la marca.

¿Qué papel crees que tendrán las redes sociales como Instagram y Facebook en el futuro?

Considero que las redes sociales continuarán desempeñando un papel fundamental, puesto que han demostrado ser herramientas efectivas para la construcción de marcas, la participación del usuario y la generación de leads. En el futuro, anticipamos un mayor enfoque en el comercio electrónico en estas plataformas, lo que permitirá a las marcas vender productos de manera más directa a sus seguidores.

Además, la evolución de los algoritmos y la personalización continuará, lo que significa que las marcas deberán adaptarse y refinar sus estrategias para proporcionar contenido de calidad. Las empresas que puedan contar historias auténticas y atractivas tendrán más éxito en captar y retener la atención de su audiencia.

Por último, en un mundo donde la atención del usuario es cada vez más fugaz, ¿cómo está Pukkas trabajando en la retención y lealtad del cliente a través de sus iniciativas de marketing digital?

Para lograr la retención de los clientes estamos enfocados en la creación de contenido valioso y experiencias significativas. La personalización en nuestras comunicaciones y ofertas exclusivas son estrategias clave para mantener a los clientes comprometidos a lo largo del tiempo. Una gran herramienta para lograrlo, será la inteligencia artificial, tecnologías como la realidad aumentada y virtual están ganando terreno, brindando oportunidades para experiencias inmersivas y creativas.

Gracias a Joan Ubia, Head of Digital Marketing en Pukkas, ha sido posible conocer un poco más sobre la empresa en la que trabaja y cuáles serán algunas de las tendencias en marketing digital. De esta manera, se sabe que las empresas deberán centrarse en la personalización, la integración de tecnologías emergentes y un enfoque sostenible. En este sector tan competitivo, aquellas marcas que se mantengan ágiles ante un entorno digital en constante evolución serán las exitosas.

En caso de querer implantar las últimas tendencias de marketing digital a un proyecto digital, Pukkas puede ser de ayuda en todo el proceso.