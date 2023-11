Pool Tiger Europe. La sensación del Salón de Piscinas Wellness de Barcelona. Menos cloro, más salud

La cloración es un método comúnmente utilizado para desinfectar el agua de parásitos, bacterias y otros microorganismos que ahí se pueden acumular. Sin embargo, ha quedado demostrado en estudios que elevados niveles de esta sustancia puede ocasionar efectos perjudiciales para la salud de las personas.

Una alternativa para evitar estos daños es contar con sistemas purificadores que se encarguen de eliminar el cloro del agua de manera efectiva. En este sentido, Pool Tiger Europe una empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos y accesorios para el tratamiento de aguas, ha desarrollado un mecanismo que consigue un agua saludable y apta para las piscinas, grifos y estanques. Este sistema, finalista a los premios de producto más innovador y sostenible, se podrá ver en el próximo Salón de Piscinas Wellness de la fira de Barcelona. Su stand estará ubicado en el Pabellón 2 stand B78.

El sistema de cavitación hidrodinámica reduce el cloro del agua hasta en un 85 % La firma Pool Tiger Europe especializada en la distribución de productos purificadores de agua en EE. UU, Canadá y Europa, ha creado un innovador sistema de desinfección del agua.

Mediante la cavitación hidrodinámica, es capaz de reducir hasta en un 85% la cantidad de cloro presente en el agua, eliminando eficazmente las bacterias del agua, gracias al dispositivo de filtración de agua Pool Tiger.

A medida que el agua fluye a través de este sistema, se canaliza por unas boquillas patentadas que calientan el agua durante una fracción de segundo, convirtiéndola en vapor de agua. Inmediatamente, este colapsa, se enfría y se vuelve líquida. Dicha conversión de líquido a gas y gas a líquido, hace que las partículas que pasan a través de la boquilla se destruyan y las carga negativamente, haciendo que se sientan atraídas entre sí, uniéndose y haciendo partículas más grandes que se depositan sobre el fondo de la piscina.

Gracias a este mecanismo, además de eliminar el cloro del agua, también se reduce la corrosión del sistema de filtración y puede complementarse fácilmente con cualquier dispositivo de desinfección. Asimismo, su uso es muy beneficioso para las piscinas, ya que previene las incrustaciones calcáreas de las mismas, elimina todo tipo de bacterias y algas presentes en ellas, y baja el porcentaje de ácido isocianúrico, por lo que los bañistas pueden disfrutar de un agua pura y libre de contaminaciones.

Tecnología innovadora y sostenible para la purificación del agua, que se podrá ver en el Salón de Piscinas Wellness de Barcelona del 27 al 30 de noviembre. Pool Tiger es un purificador de agua 100 % natural que ha revolucionado el mercado, ya que se presenta como un mecanismo fácil de instalar y duradero, elaborado de termoplástico resistente que no contiene cartuchos ni filtros de recambio y no necesita electricidad. Su funcionamiento consiste en implantar el aparato en la tubería de impulsión de la bomba de las piscinas para dejar que opere gracias a la cavitación hidrodinámica.

Adicionalmente, el dispositivo reduce drásticamente el uso de productos químicos agresivos y no requiere piezas de repuesto. Por ello, además de ser una alternativa beneficiosa para el planeta, también supone un ahorro económico al no tener que invertir en piezas de repuesto, en comparación con otras alternativas.

La tecnología de Pool Tiger puede utilizarse para diferentes tipos de usos. Dentro de su catálogo de productos hay una línea de purificadores de agua para piscinas, tanto residenciales como comerciales. Además, hay unidades adaptadas para spas y estanques, generando para todas ellas agua pura y cristalina.