El toque perfecto; lograr más volumen y longitud con las extensiones de Fermín Peluqueros en Oviedo

Los avances en el mundo de la belleza, específicamente en el área de la peluquería, facilitan soluciones para lucir una melena abundante, larga y de apariencia natural, como las extensiones de pelo.

En Oviedo, España, el salón Fermín Peluqueros cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector, gracias al excelente trabajo de un equipo de estilistas expertos liderado por sus propietarios Fermín Barril y Carmen Aller. Ellos se encargarán de cumplir el sueño de los clientes que deseen llevar extensiones de pelo de máxima calidad o acceder a los mejores tratamientos de coloración o hidratación, entre otros servicios.

Apariencia renovada Las extensiones de pelo realizadas en Fermín Peluqueros dejarán a los clientes con una apariencia renovada. En las manos de la estilista Yaiza, quien cuenta con unos cinco años de experiencia en la realización de técnicas de volumen, el usuario notará cómo las extensiones se integrarán perfectamente a su hebra natural. Como experta en la colocación de MicroLíneas de cabello, la especialista recomienda esta solución capilar a personas con poco volumen y poca cantidad de cabello. Además, hasta el 30 de noviembre, Fermín Peluqueros cuenta con una promoción de 50 euros de descuento para los clientes que deseen alargar o espesar su cabello con extensiones de la firma Hairdreams.

En el salón de belleza, Fermín y su equipo se encargarán de evaluar exhaustivamente el cabello de cada persona que busca un cambio de look para recomendar el tipo y color de extensiones más adecuado a su estilo y características, para que tome la mejor decisión.

Por otro lado, Fermín, Carmen y su equipo de estilistas ofrecen las extensiones de pelo de más alta calidad del mercado, fabricadas con un material que parece completamente natural y es fácil de peinar, como las extensiones de cabello natural Hairdreams.

Por otro lado, los estilistas se asegurarán de que el nuevo cabello cuadre con la textura y color del pelo del cliente y cubra medidas suficientemente largas para disimular las imperfecciones.

Técnicas antidaño Para la protección del cabello original, los estilistas de Fermín Peluqueros recomiendan elegir extensiones que se coloquen con técnicas que no dañen el cabello, como las extensiones nano o las adhesivas quikkies. Además, este cabello adicional tiene que ser de alta durabilidad para evitar que tenga que ser reemplazado con frecuencia.

Una vez colocadas las extensiones, el equipo de la peluquería dará las instrucciones de mantenimiento del cabello para que las usuarias siempre luzcan una melena de impacto. Entre los consejos más importantes se encuentran: no peinar o cepillar las extensiones cuando estén mojadas, no dormir cuando tengan humedad retenida y no utilizar herramientas de calor con demasiada temperatura.

“Si se utilizan y se mantienen correctamente, las extensiones de cabello natural no debilitarán el cabello”, afirman los especialistas de Fermín Peluqueros en la página web. Ellos garantizan unas extensiones que duran varios meses, dependiendo de los cuidados de cada persona.