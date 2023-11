Hilo musical en supermercados, ¿bueno o malo?

En el dinámico mundo del marketing y la publicidad, son cada vez más las empresas que se ocupan de buscar formas nuevas y originales de llegar a sus consumidores. En este contexto, el marketing auditivo se ha convertido en un elemento fundamental en el desarrollo de campañas publicitarias que permitan establecer una identidad de marca fuerte y con gran capacidad de recuerdo en la audiencia.

En la imagen, quizás no se perciba la marca Ondeón a simple vista, pero sutilmente está ahí.

Esta es una de las premisas de la compañía Ondeón, creando estrategias sutiles y nada invasivas a través del audiomarketing.

En este sentido, puede resultar obvio que disponer de un hilo musical en un supermercado contribuirá a mejorar y alargar la permanencia de clientes en el establecimiento, pero no siempre es así, de hecho en muchos casos, puede resultar insolentemente pesado.

En este ámbito, Ondeón, una compañía especializada en branding musical y marketing sensorial y audio branding, se ha enfocado en mejorar los entornos sonoros de diferentes tipos de negocios, con la finalidad de influir en el comportamiento de los clientes combinando para ello música y contenido de voz, bajo una premisa exclusiva: no ser invasivos.

¿Por qué usar marketing auditivo en las estrategias de un hilo musical para supermercado? Según diversos estudios, el audio resulta ser un elemento mucho más determinante que otras fuentes de contenido a la hora de ofrecer una experiencia sensorial. Diferentes estudios en materia de psicología avalan que los seres humanos tienden a prestar mayor atención a lo que oyen que a lo que ven, por lo que el marketing auditivo resulta una herramienta extraordinariamente valiosa para las marcas que buscan marcar una diferencia en su sector y permanecer durante mayor tiempo en la mente de los clientes.

Este tipo de marketing busca recuperar la conexión entre los sonidos y las relaciones humanas, crear percepciones singularmente sutiles para que los clientes no tengan jamás la sensación de que se les está vendiendo. Por ello, la unión de música adecuada junto a estrategias en creatividad publicitaria, genera emociones positivas y recordables, lo cual permite ofrecer una experiencia de compra única. En ese sentido, el audio branding creado por Ondeón, no se centra únicamente en la ambientación de establecimientos comerciales como supermercados, sino que además crea experiencias en el momento de realizar compra y siempre contribuye a fortalecer la identidad de la marca, entre otros.

Producción integral de campañas publicitarias Como una compañía especializada en el ámbito del audio branding y el marketing sensorial, Ondeón se ha enfocado en ofrecer a sus clientes servicios integrales para la producción creativa de campañas publicitarias, cuñas, menciones o impactos de audio, que permitan a las marcas consolidarse como referencia en su sector, haciendo uso de elementos de audios que reflejan su esencia.

En función del tipo de negocio, esta compañía formada por creativos, copys, locutores, desarrolladores informáticos y muchos otros especialistas, propone distintas estrategias de comunicación, las cuales se fundamentan en contenido creativo para ayudar a las marcas a conseguir los objetivos que desean. Además, la compañía se encarga de gestionar las licencias necesarias para abrir nuevos canales de difusión, creación de parrillas de programación, segmentación de contenidos en los casos que sea necesario, entre muchos otros servicios que ayudan a garantizar la mayor satisfacción y eficiencia en cada uno de sus servicios.