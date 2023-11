Las ventajas del alquiler de equipos de sonido, iluminación y audiovisuales para conciertos y todo tipo de eventos

Para quienes tengan una fiesta privada y necesiten alquilar un equipo de sonido y/o luces, quieran realizar una sonorización para un festival, concierto o gira con un artista y necesiten una producción completa con equipo de sonido, iluminación, pantallas led y efectos especiales, DCPRO S.L. es la empresa que estaban buscando y que les proporcionará todas las soluciones con todo el material y personal técnico que necesiten.

Con más de 15 años de experiencia, DCPRO es una empresa que ofrece un servicio completo al cliente, desde el alquiler sonido e iluminación profesional, efectos especiales y pantallas de led, para cualquier tipo de evento, a precios totalmente accesibles y para toda España.

También dispone del alquiler de un plató con todos los medios técnicos para cualquier tipo de rodaje, videoclip, ensayos, pruebas de luces para giras, etc., equipado también con croma verde.

DCPRO gestiona toda la producción de un evento y un equipo de profesionales se encarga de asesorar al cliente de la mejor manera, para que el evento sea un éxito.

DCPRO dispone de un catálogo de productos de calidad disponibles en su web y pack estándar, para que al cliente le sea más fácil decidirse y ver todos los productos de una manera detallada, con sus fotografías, características y precios.

También vende e instala equipos de audio y luz para un local, sala, teatro u hotel: micrófonos, altavoces, mesas de sonido, focos led, cabezas móviles, cableado, máquinas de humo, láser, cegadoras, efectos especiales, pantalla led, mesas de luces, televisores y un largo etc.

De igual forma, aporta seguridad a los organizadores, ya que se encarga de hacer pruebas de los productos, donde incluyen puesta en escena y pruebas de montajes para asegurar que el evento o instalación no tenga ningún problema en cuanto a sonido e iluminación y diseños.

Experiencia DCPRO para todo tipo de eventos La empresa DCPRO ha proporcionado equipos para cientos de eventos exitosos entre los que se incluyen conciertos y giras con artistas de primera línea, eventos corporativos para grandes empresas, así como eventos particulares para bodas, fiestas privadas, karaokes, comuniones, cumpleaños, conferencias, ruedas de prensa y un largo etc.

En los planes ofertados, el negocio se ajusta al presupuesto de cada persona, ofreciendo precios competitivos, incluyendo descuentos y ofertas en el alquiler de equipo, para los clientes más habituales.

DCPRO se encarga del transporte, montaje y personal técnico necesario, por lo que la persona que alquile no tendrá que ocuparse de nada, simplemente disfrutar de su espectáculo.

DCPRO Sonido e Iluminación tiene una larga trayectoria a sus espaldas y una gran reputación, los avala una gran cartera de clientes y grandes marcas.

DCPRO paso a paso se va consolidando como una de las empresas de sonido e iluminación de más crecimiento en el sector audiovisual en los últimos años y mejor posicionada.

DCPRO SL se caracteriza por su profesionalidad y buen hacer, material de calidad y siempre en buen estado, pero también por su gran personal técnico, amables, atentos y el buen rollo que siempre transmiten.