“Madres”, de Sofía Kourtesis: el baile como liberación

No hay que ser un conocedor para determinar la valía de un artista. Una línea, un trazo, un sonido, una imagen, etc., bastan para saber si estás ante un talento sólido. De ahí viene la propuesta y su implícito camino: la posible referencialidad.



Lo dicho calza con lo que llevamos escuchando de la artista peruana de origen griego radicada en Alemania desde los 17 años: Sofía Kourtesis.

En la escena electrónica mundial, Kourtesis viene construyendo una trayectoria como DJ digna de atención. El ‘house’, el medio; y los orígenes peruanos, la sustancia. Estos elementos posicionan su poética con colores muy particulares que obedecen más a la coherencia creativa que al mandato de los ritmos de temporada. Detrás de la peruana hay cultura y sensibilidad artística, del mismo modo un discurso personal y una relación con la música desde temprana edad (su padre tocaba la guitarra y llevó clases de piano), según un reportaje de Tercer Parlante, portal que también brinda algunos datos a tener en cuenta: Kourtesis estudió cine en Alemania y llegó a desempeñarse como curadora del mítico Funkhaus Berlin, en cuyo espacio funcionaba el imponente centro de grabación de radio de la RDA durante la Guerra Fría, un complejo que a la fecha es frecuentado por músicos y grupos musicales reputados. Pensemos en Bjork y Depeche Mode, sin mencionar a la selecta galaxia de la música clásica.

Este 2023, Kourtesis debuta con Madres (Ninja Tune), álbum compuesto por 10 canciones que legitiman el camino recorrido e iniciado en 2014 con el CD-R de cuatro canciones This is It, los EP Sofía Kourtesis de 2019, Sarita Colonia de 2020 y Fresia Magdalena de 2021 (aquí encontramos el ahora emblemático tema “La Perla”, nombre de un distrito de la provincia constitucional del Callao, dedicado a su padre). En todos estos trabajos, destaca la línea emocional de su propuesta: el baile como liberación del dolor.

Kourtesis es limeña y la capital peruana el escenario sonoro de la mayoría de sus canciones (Sarita Colonia es una santa popular y Magdalena del Mar es un distrito costeño de Lima, a saber). En este orden de cosas, en declaraciones para The Guardian, Kourtesis manifestó que se fue de Perú, principalmente, debido al conservadurismo de su sociedad hacia las minorías sexuales. Además, este 2023 la artista de 38 años experimentó lo que parecía imposible: su madre superó un cáncer de pulmón gracias a la intervención del neurocirujano Peter Vajkoczy (a quien contactó mediante su cuenta de Instagram). Por si fuera poco, en octubre pasado Kourtesis participó en el festival de música electrónica Tomorrowland en Sao Paulo (Brasil). No es para nada poca cosa lo de Tomorrowland.

Este breve recuento vital y discográfico de Kourtesis no resulta gratuito. Madres se abre paso sin contextualizaciones. La versatilidad del house le permite a la artista ser local y global a la vez, pero partiendo de las experiencias arriba expuestas, que le ofrecen la textura y el sabor a este álbum debut que bien podría ser una novela autobiográfica. “Madres”, “Si te portas bonito”, “Vajkoczy” (prometió dedicarle una canción a quien salvó a su madre), “Habla con Ella”, “How Music Makes You Feel Better”, “Funkhaus”, “Cecilia”, “El Carmen”, “Moving Houses” y “Estación Esperanza” (con Manu Chao), serían los capítulos sonoros en donde la alegría, la pena, la indignación, la esperanza y, lo que considero más importante, la fe en la música como medio de justificación existencial, son los puntales de este proyecto musical que también por su ética: el factor que diferencia lo perenne de lo efímero, porque no solo dan ganas de bailar todo Madres de Sofia Kourtesis, sino también ser parte de su epifanía.