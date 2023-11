Análisis de la situación actual de la recaudación fiscal en Perú de la mano de Enfoque Contable

El Banco Central de Reserva del Perú, a comienzos de 2023, estimaba un crecimiento anual para la economía de este país de entre 2,5 % y 3 %.

Sin embargo, este indicador se encuentra, según indica la última proyección, en 0,9 %. Esto se debe a que durante este año se han combinado distintos problemas que han afectado a la actividad económica.

Entre otros, es posible mencionar a la crisis política y a fenómenos naturales como el ciclón Yaku, el sistema meteorológico conocido como El Niño y la sequía, que han provocado una disminución en la producción agrícola.

Otro síntoma de la situación económica peruana está dado por la caída en la recaudación de los impuestos.

Con respecto a esto, se le consulta a la reconocida abogada tributarista peruana Haydee Injante, una de las especialistas del estudio Enfoque Contable, quien indicó por los informes emitidos por el Estado Peruano en octubre nuevamente ha disminuido la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV). El cobro de este tributo se asocia, entre otras cosas, al desempeño de la demanda interna de bienes y servicios. En total, ya se han acumulado 12 meses consecutivos de caída, señaló.

Razones por las que cae la recaudación fiscal en Perú En octubre, la recaudación del IGV se ha contraído un 6,8 % en comparación con el mismo mes de 2022. Si bien se trata de un dato negativo, es la primera vez en el año que esta caída es de solo un dígito. En particular, este déficit se debe a múltiples factores. Uno de ellos es la desaceleración de la actividad económica, que se refleja tanto en la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) como en la demanda interna.

Además, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha informado que las importaciones, calculadas en dólares, se han reducido en un 2 % durante octubre. A su vez, esto ha afectado a la recaudación de distintos tributos aduaneros y al tipo de cambio, que también ha disminuido. En este mismo sentido, la recaudación del Impuesto a la Renta (IR) también ha descendido.

Según comentan los profesionales de Enfoque Contable, el IR se ha visto afectado por una disminución en los coeficientes utilizados para calcular los pagos a cuenta de la Tercera Categoría de este impuesto. Esto se debe a que cada vez más contribuyentes están usando saldos a favor informados en la declaración anual correspondiente para compensar las obligaciones tributarias actuales.

La caída del IR en octubre de 2023 es la peor registrada en los últimos 4 meses El resultado mensual de este tributo también se ha visto afectado porque los pagos extraordinarios que la Sunat obtiene a través de acciones de control se han desplomado.

Con respecto a esto, el último registro indica que en octubre la cantidad recaudada por esta vía ha sido de 252 millones de soles. A su vez, en el mismo mes del año anterior esta cifra había ascendido a 752 millones de soles.

En líneas generales, la recaudación del IR viene cayendo desde marzo, aunque cabe destacar que este último mes ha sido el peor de los últimos cuatro.

Concretamente, se han registrado leves incrementos en las categorías de Pagos por rentas de no domiciliados y Primera Categoría.

Por otro lado, se han evidenciado reducciones en los ítems de Regularización, pagos a cuenta de Tercera Categoría (empresas del régimen general y del MYPE Tributario), Segunda Categoría, Cuarta Categoría y Quinta Categoría, entre otros.

Inflación, crecimiento y previsiones a futuro Si bien la economía peruana está oficialmente en recesión y la recaudación fiscal está disminuyendo, la inflación está bajando. Mientras en 2022 el Instituto Nacional de Estadística e Informática informó un índice anual de 8,56 %, de enero a octubre de 2023 la inflación acumulada es del 3,37 %.

Para que esta tendencia continúe así, distintos analistas aseguran que el impacto del fenómeno El Niño, próximo a volver a la costa peruana, debe ser moderado. De este modo, la actividad agrícola podría retomar niveles normales de actividad. Al mismo tiempo, los precios de alimentos básicos para la dieta de este país, como, por ejemplo, la papa, se mantendrían estables.

De este modo, Perú volvería a tener un índice de inflación más cercano al 3 % interanual. Este registro se ha mantenido alrededor de este nivel en los últimos 20 años. Por otro lado, el PBI peruano ha registrado un crecimiento promedio del 4,5 % anual entre 2010 y 2019. Desde el surgimiento de la crisis sanitaria en 2020, este país no ha podido recuperar esos niveles de expansión.

Por último, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una recuperación de la economía peruana en 2024, con un crecimiento del 2,7 %. Según comentó Haydee Injante, en un contexto de expansión económica la recaudación del IGV, del IR y de otros tributos podrían dejar de estar en rojo.