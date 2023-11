El youtuber Nico - Ride Me Five se ha despedido con su primer evento físico en Madrid

El conocido YouTuber 'Nico - Ride Me Five' ha organizado un evento de despedida en Madrid que se celebrará el próximo domingo 19 de noviembre a las 10:00h. El lugar elegido ha sido el circuito del Búnker de Brunete, donde Nico y todos los asistentes inscritos podrán verse e incluso rodar juntos antes del inicio de su segunda etapa del viaje hacia un nuevo continente.

Este será su primer evento físico, organizado por Indómita, y pocos días después del anuncio cuenta ya con más de 250 personas que han confirmado asistencia a través de este formulario de registro; dado que es necesario apuntarse con antelación para poder entrar a rodar con la moto. Para los menos moteros habrá juegos y sorteos fuera del circuito, sin la obligación de meterse en la pista.

El principal objetivo del evento es precisamente ese: ofrecer un lugar donde quien quiera pueda acercarse a conocer a Nico y posteriormente despedirle, pues el final del evento será también el pistoletazo de salida hacia un nuevo continente, donde la historia de 'Ride Me Five' continuará después de su primera etapa recorriendo África. Este nuevo destino todavía no ha sido desvelado, pero se conocerá en las próximas semanas y supondrá un nuevo paso adelante en su sueño de dar la vuelta al mundo en moto que inició en 2017.

Años después del comienzo del viaje y miles de horas de contenido más tarde, la 'comunidad Ride Me Five' ha crecido de tal manera que ya es una de las más grandes de YouTube en la temática de viajes en moto, con más de 1.5 millones de seguidores. El domingo, por primera vez, todos tendrán la oportunidad de conocerle también fuera de las pantallas, en persona, para charlar con él y ser parte de la historia del canal, en agradecimiento por todos estos años de apoyo.