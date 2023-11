Razones para contratar un servicio de dispensador de agua

Algunos expertos concuerdan en que el consumo constante de agua es esencial para mantener un estilo de vida saludable, ya que el peso corporal se compone entre un 50 % y un 70 % de este líquido.

Todas las células, órganos y sistemas necesitan el agua para su correcto funcionamiento, por lo que ingerirla durante el día es vital para mantener el cuerpo en buenas condiciones. Sin embargo, el acceso al agua potable de calidad puede ser complicado, ya que no toda el agua que sale del grifo puede consumirse, incluso si se hace proceso de oxigenación casera.

Es por esto que empresas como Culligan han desarrollado soluciones de agua con dispensador de agua, con el objetivo de que sus clientes cuenten con una fuente de hidratación segura cada vez que la necesiten.

¿Por qué es beneficioso el consumo de agua? Un dispensador de agua es un elemento de gran importancia para el hogar y la oficina, ya que permite suplir las demandas de hidratación de una manera rápida y segura, reduciendo el uso de plásticos y fortaleciendo la salud general. El agua que se almacena en las botellas de agua es agua de manantial, un agua de gran calidad apta para toda la familia.

Además de fortalecer células y órganos, el consumo regular de agua potable también contribuye a la correcta eliminación de toxinas y desechos, mantiene la temperatura corporal en niveles equilibrados, lubrica y amortigua las articulaciones y protege los tejidos sensibles. Aunque en ocasiones los primeros síntomas de la deshidratación no son evidentes a simple vista, es común que las personas no consuman la cantidad de agua suficiente para satisfacer las demandas de su organismo, razón por la cual pueden estar padeciendo las consecuencias de esta ausencia de líquido sin siquiera notarlo. Por ello, es importante contar con una fuente de agua fresca y de calidad a mano para satisfacer dichas demandas de hidratación y hacer del consumo de agua un hábito recurrente.

Dispensadores de agua de última generación Culligan ofrece dispensadores de agua para el hogar y las oficinas, los cuales se adaptan a las condiciones de los diferentes espacios y a las necesidades de cada usuario. Estos dispositivos son robustos, elegantes y sencillos de mantener, lo que permite a las personas instalarlos y cuidarlos sin complicaciones. El dispensador de agua Culligan cuenta con un regulador de temperatura que facilita el acceso a agua fría o caliente, ya sea para consumo directo o para preparar té o café.

Culligan recomienda higienizar el dispensador de agua con frecuencia, desinfectando las áreas de dispensación y limpiando en profundidad los grifos al menos cada tres meses.

Con este servicio, Culligan espera que las personas puedan suplir sus demandas de hidratación, gracias a una fuente de agua confiable, limpia y segura que les permita fortalecer su salud en el largo plazo.