Los premios más prestigiosos en diversidad, inclusión y bienestar corporativo de la Gala Diversity and Wellbeing Awards, presentado por INTRAMA

El 22 de noviembre tendrá lugar la ceremonia de entrega de los Diversity and Wellbeing Awards otorgados por INTRAMA.

Los premios más prestigiosos en materia de Diversidad, Inclusión, Salud Laboral y Bienestar Corporativo otorgado a las empresas con mejores prácticas en este campo.

Una ceremonia dirigida exclusivamente a profesionales cuyo objetivo es identificar, valorar y reconocer aquellas iniciativas más relevantes que estén contribuyendo a la transformación de las organizaciones y generando un impacto positivo en el negocio a través de la gestión de políticas de Diversidad y Bienestar.

Diversity and Wellbeing Awards INTRAMA, consultora global de Recursos Humanos especializada en Formación, Consultoría y organización de eventos profesionales en materia de Diversidad y Bienestar, organiza el próximo 22 de noviembre la Gala Diversity and Wellbeing Awards en el Hotel Eurostars Madrid Tower.

Estos premios son desde hace años el espacio de referencia para conocer las mejores prácticas en Diversidad, Inclusión, Salud Laboral y Bienestar Corporativo a nivel nacional. Una ceremonia dirigida a profesionales líderes de las áreas de Recursos Humanos, PRL, Bienestar y Salud, RSC, RSE, Diversidad, Inclusión, Marketing, Comunicación y áreas Directivas en general, de empresas privadas e instituciones públicas.

El objetivo de los premios es otorgar un reconocimiento a la labor de las compañías y profesionales que emplean sus esfuerzos y energías a generar espacios seguros dentro de las organizaciones, donde las políticas de Diversidad y Bienestar se convierten en un activo real en la compañía.

Los Diversity and Wellbeing Awards otorgados por INTRAMA se dividen premios enfocados a Diversidad e Inclusión y premios enfocados al Bienestar corporativo.

Decimotercera edición de Diversity and Inclusion Awards Un reconocimiento a la labor de las compañías y profesionales que emplean sus esfuerzos y energías a generar organizaciones más igualitarias y donde las políticas de Diversidad se convierten en un activo real en la compañía.

Categorías: Top Gender Diversity Company, Top Generational Diversity Company, Top Disability Diversity Company, Top Intercultural Diversity Company, Top Lgbti Diversity Company, Top Non Visible Diversity Company, Professional Diversity, Mujer Inspira.

Segunda edición de Wellbeing Awards Los Wellbeing Awards otorgados por INTRAMA tienen como objetivo identificar, valorar y reconocer aquellas iniciativas más relevantes que estén contribuyendo a la transformación de las organizaciones y generando un impacto en el negocio a través de la gestión de políticas de Bienestar 360.

Categorías: Top Wellbeing Bienestar Emocional, Top Wellbeing Bienestar Físico, Top Wellbeing Bienestar Social, Top Wellbeing Bienestar Nutricional, Top Wellbeing Bienestar Ambiental, Top Wellbeing Business Plan

Empresas finalistas en las distintas categorías: Amex, Axa, Basf, BBVA, Caixabank, Cepsa, Cigna, Correos, Danone, Dell Technologies, DIA España, Eviden, Ferrovial, Fetico, Fujitsu, Fundación Teresa, GE HealtCare, Generali, GFT, Howden, Ifell, Ilunion, JD, Leroy Merlin, Naturgy, NTT Data, Orange, Pascual, Pepper, PTC Terapeutics, Sacyr, Sanitas, Santalucía, Santander España, SAP, Schneider Electric, SGS, Specialisterne y Takeda.

Agenda Diversity and Wellbeing Awards 19h00 · Recepción de asistentes y Cóctel de bienvenida.

19h30 · Acto de Entrega de los Diversity and Inclusion Awards

20h20 · Acto de Entrega de los Wellbeing Awards.

21h00 · Cena de Gala.

22h30 · Acto de entrega Premios individuales:

Professional Diversity

Mujer Inspira

10h45 · Cóctel de despedida.

11h00 · Fin de la Gala.

Sobre INTRAMA Partner Global de Recursos Humanos líder en proyectos de Formación, Consultoría en materia de Diversidad y Bienestar. Especializados en la Organización de Eventos Profesionales en estas temáticas. INTRAMA está formado por un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia. Hace casi diez años iniciaron su andadura en el mundo de la Igualdad aplicada al mundo empresarial con la organización del primer evento profesional sobre Liderazgo y Talento Femenino, WLMT (Women’s: Leadership and Talent Management). En 2014 dan un paso adelante y comienzan a organizar eventos enfocados a la Diversidad transversal, abordando todas las dimensiones de la misma como G&D (Diversidad Generacional Diversidad en la Discapacidad), LGBTI Diversidad y por supuesto, FactorW Diversity Summit, mayor congreso nacional y evento profesional de referencia en materia de Diversidad.