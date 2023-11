Patatas gallegas en Barcelona gracias a Patatas Yago

Una de las mejores patatas del mundo son las patatas gallegas, provenientes de esta región del norte de España.

Con el fin de hacer llegar la delicia de este tubérculo al área de Barcelona, nace Patatas Yago, una empresa dedicada a la producción y distribución de distintas variedades de patatas gallegas de excelente calidad. En este artículo, la firma abre sus puertas para revelar algunos detalles sobre la marca.

¿De dónde surge la idea de abrir una tienda de patatas gallegas en Barcelona?

Patatas Yago no tiene tienda física, somos productores y distribuidores de patata. Pero sí tenemos almacén y servicio de reparto en Barcelona ciudad.

¿Qué puedes contar sobre vuestro proceso de producción y los agricultores con los que trabajáis?

Nuestro proceso de producción va de la mano de nuestros agricultores de confianza. Es un proceso artesanal y a medida de nuestros clientes. Seleccionamos a mano los calibres de las patatas según las necesidades de nuestros clientes. Nuestros agricultores son de total confianza y trabajamos en paralelo para tener una buena coordinación de nuestro producto.

Bajo vuestra marca se pueden encontrar distintas variedades de producto. ¿Podrías explicar un poco qué las diferencia?

Nuestras variedades más destacadas son la kennebec y la patata agria. La patata kennebec gallega es la que se conoce como "cachelo". Es la patata que se utiliza para acompañar el pulpo gallego o "a feira". Esta variedad de patata tiene un sabor extraordinario, es muy versátil, es muy buena para hacer purés, para hervirla o para hacerla al horno. Tiene una textura agradable en el paladar y un sabor que la hace diferente a las demás, la hace única.

Por otro lado, tenemos la variedad agria; aunque su nombre no la acompañe, es la reina de las patatas. Es la mejor variedad de patata que existe para freír. Es amarilla, tiene la piel fina y es muy crujiente cuando se fríe, debido a su bajo contenido en azúcares. Tiene una buena consistencia y nosotros, aparte de recomendarla para freír, la recomendamos para hacer tortilla de patata, porque no se deshace y tiene muchísimo sabor, ideal para pochar. Tiene una textura consistente y un rico sabor.

¿A qué sectores soléis distribuir vuestras patatas?

Solemos distribuir a grandes superficies, supermercados, cadenas de fruterías, restaurantes y particulares. Trabajamos para algunas de las más importantes empresas de gastronomía de Mercabarna, y esto a veces no nos permite saber a qué zonas llegan nuestras patatas. En breve tenemos pensado empezar a abrir mercado en Madrid a través de un distribuidor.

¿Estáis presentes también fuera de Barcelona?

Estamos en toda Cataluña y, puntualmente y bajo pedido, podemos distribuir a nivel nacional.

¿Cuál consideras que es el elemento que hace destacar a Patatas Yago en el sector agrícola?

Su calidad, su cercanía y su amor por las patatas y la gastronomía, como también la pasión por Galicia, debido a nuestras raíces gallegas.

Como marca, habéis participado en eventos gastronómicos muy variados. ¿Se os podrá ver próximamente en algún nuevo acto?

Hemos participado en el Bravas Fest y también, hace muy poco, en el Fòrum Gastronòmic de Barcelona. Más adelante nos gustaría repetir en el Forum Gastronòmic de Girona, pero de momento no tenemos nada cerrado.