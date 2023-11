Indómita presenta su nueva colección tras el éxito de su Vol. 1

La marca de moda Indómita ha presentado su segunda colección tras haber logrado unas cifras de récord en su primer lanzamiento, del que ya solo quedan unas pocas unidades disponibles.

Más que colección, se trata de un segundo volumen, como lo llaman ellos mismos; dado que sus prendas están relacionadas entre sí, contando una historia en tres partes. Una trilogía de la que este nuevo lanzamiento representa su segunda parte.

Esa forma de diseñar y organizar su ropa son unos de los rasgos más característicos de Indómita, una joven marca fundada hace apenas unos pocos meses, a principios de 2023, y que, en tan poco tiempo, ya ha conseguido hacerse hueco en el sector de la moda. Y no es para menos, ya que más allá de su novedoso concepto, sus prendas han sido además fabricadas bajo los estándares más exigentes de calidad y sostenibilidad, siendo certificada por los 5 principales sellos del sector.

Este es uno de los puntos sobre los que hace más hincapié su fundador, Nicolás Jarne, conocido por su canal de Youtube 'Nico - Ride Me Five', en el que documenta su vuelta al mundo en moto: "Tras haber vivido en plena armonía con la naturaleza durante los últimos años, soy especialmente consciente de que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos por reducir el impacto de un sector con tanta producción como el de la moda. Esto va desde el uso de materiales orgánicos y reciclados hasta condiciones dignas para quienes confeccionan nuestras prendas".

Una ropa de alta calidad y que ayuda a reforestar el planeta Por eso, la ropa de Indómita se aleja de la moda 'low cost' imperante y se posiciona como una alternativa de calidad y responsable frente a sus competidores, con un añadido más: además de las principales certificaciones, Indómita planta 5 árboles por cada prenda que venden. "No solo queremos reducir nuestro impacto, sino también compensarlo. En un mundo en constante deforestación, queremos aportar una parte de nuestras ventas a plantar árboles en nombre de la gente que confía en nosotros. Todavía no hemos cumplido nuestro primer año y ya hemos plantado más de 3.500 árboles".

Y es que Nico se inspiró en su viaje a la hora de crear Indómita, una marca construida a su imagen y semejanza, con un valor innegociable: la libertad. Como su propio nombre indica, para gente indomable. Las motos, los deportes de riesgo, la naturaleza y la aventura son los pilares sobre los que se asienta, con la intención de inspirar a sus seguidores a abandonar la zona de confort y a buscar esa sensación de libertad que, poco a poco, hemos ido perdiendo.

Indómita apunta alto y su segundo volumen aspira a ser un nuevo paso adelante para la marca, con 5 nuevas prendas que intentarán superar los registros de sus antecesoras. Todas ellas han sido ya publicadas en su web, también rediseñada coincidiendo con este segundo lanzamiento y están teniendo un gran recibimiento en sus primeras horas a la venta.